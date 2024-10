Belén Ro y Marta Peñate, unidas contra Vanessa en 'Gran Hermano' por “anular” y “cosificar” a Javier

Gran Hermano dedicó su Debate de este doming 27 de octubre a Vanessa y Javier, que dieron explicaciones tras el sorprendente abandono del concursante a petición de su pareja. Un asunto que ya indignó a Jorge Javier Vázquez en la última gala y también a las colaboradoras Belén Rodríguez y Marta Peñate, que aprovecharon la presencia de la expulsada en plató para reprocharle que obligase a su marido a irse con ella.

La primera en tomar la palabra para opinar sobre el asunto fue Belén Ro, que se dirigió a Vanessa sin paños calientes: “Me has gustado mucho como concursante, pero creo que a Javi nunca lo has tratado como a un ser humano sino como a un complemento tuyo. Le has cosificado absolutamente”, comenzó diciendo la tertuliana, instantes después de que la eliminada pusiese un pie en el plató de Telecinco.

“Tú has decidido cuándo ha entrado en la casa, cuándo ha salido de la casa, cuándo hacíais el amor, cuándo se tenía que enfrentar con sus compañeros, cuándo iniciabas la discusión y cuándo la acababas. No has demostrado ningún sentimiento por él y no le has dado la oportunidad, aunque sea de una manera egoísta, a que pueda seguir concursando y llevarse 300.000 euros para tu casa. Según tus propias palabras tuviste que empeñar los anillos de tu boda. Aunque fuese de una manera egoísta, podías haberlo luchado por él”, añadió la colaboradora.

La ya exconcursante admitió que se había visto “sobrepasada” en algunas discusiones dentro de la casa de Guadalix, y se defendió de la opinión generalizada: “Hay actitudes mías que no me han gustado, pero no considero que lo haya cosificado o anulado”. Fue entonces cuando intervino Marta Peñate, la otra tertuliana que se mostró más crítica con Vanessa en el Debate: “¿Crees que no es anular a alguien cuando le coaccionas y le obligas a abandonar un programa por tu antojo, porque brilla más que tú?”, le preguntó, provocando los aplausos del público presente en directo.

“La primera semana te querías divorciar de él”

En su argumentación, la participante gallega no quiso valorar si había sido justa o no con su pareja al pedirle que abandonase Gran Hermano, y dijo que fue ella quien le animó a presentarse. De hecho, también comentó que “tres días antes” de la expulsión habían decidido irse los dos por un bajón, y aseguró que su marido es su “bastón”.

“Si Javi es tu bastón, ¿por qué pides que te metan un italiano en la casa? No comparto para nada tu sentimiento del amor. Ojalá aprendas a querer Javi un 10% de lo que él te quiere a ti”, comentó Peñate, que recordó a Vanessa que al inicio de la edición, cuando convivieron en casas separadas, pensó seriamente en pedirle el divorcio.

“La primera semana te querías divorciar de él. Entraste en el confe y te querías divorciar. Como se come que no puedes vivir sin él, y te quisieras divorciar. Se lo dijiste al Súper, se lo dijiste a tus compañeros y se lo dijiste a él”, añadió Belén Ro, haciendo referencia a ese mismo momento. “Me planteé la relación. Se me magnificó muchísimo, hay situaciones en las que no me gusta cómo me veo”, defendió Vanessa.

Por último, y antes de dar entrada a Javier para que contase su versión -como recogemos en esta otra noticia-, Marta Peñate sentenció a la exconcursante con este juicio: “Eres tan sumamente egoísta que te da coraje que él pueda ganar un premio y tú no”.