El 'Grand Prix' anuncia los padrinos de su gran final en La 1, entre los que hay unos 'repetidores' que ya conocen la victoria

El Grand Prix tiene todo lo listo para proclamar al ganador de su 16ª edición. El sucesor de Alfacar (Granada) en el palmarés del programa saldrá de la velada que disputarán este viernes 6 de septiembre, a partir de las 22:00 horas, los pueblos de Binissalem (Mallorca) y Olvera (Cádiz).

La 1 ha anunciado los padrinos 'musicales' de ambos equipos. La cantante Ana Guerra será la madrina de Binissalem, mientras que Los del Río serán los padrinos de Olvera. Se repite así el esquema de la final del año pasado, cuando Alfacar tuvo un padrino (Eduardo Casanova) y el otro finalista, Aguilar de Campoo (Palencia), dos pero que contaban como uno solo al ser un dúo artístico (Camela, en aquel caso).

Ahora, Dioni Martín y Ángeles Martín ceden el testigo a Antonio Romero y Rafael Ruiz, las voces de 'La Macarena', que buscan hacer aún más historia en el Grand Prix. De momento, ya pueden presumir de ser los únicos 'padrinos' que han estado en tres finales del programa. La primera fue la de 1996, cuando ganaron apadrinando a Guijuelo (Salamanca). Y la segunda, solo dos años después, en 1998, cuando se quedaron con la miel en los labios apoyando a Arévalo (Ávila). Ahora, 26 años más tarde, buscarán resarcirse con Olvera y sumar su segundo triunfo en su casillero particular.

Otro triunfo, pero en audiencias, buscará el programa de La 1. No lo tendrá fácil, pues viene de hacer mínimo en su último viernes (no así en su última entrega, emitida el pasado lunes) y esta semana se enfrentará a la dupla Babylon Show-De Viernes (Telecinco), pero sobre todo, al estreno en abierto de Padre no hay más que uno 3, que promete ser una gran 'amenaza' desde Antena 3.