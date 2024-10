Huelga contra la “corrupción” y el “clientelismo” en RTVE: “La filtración del examen fue la gota que colmó el vaso”

Los trabajadores de RTVE están llamados a la huelga este viernes 25 de octubre. El sindicato CGT ha convocado esta jornada de protesta por la “corrupción” y el “clientelismo” que, según dice, afecta a la propia radiotelevisión pública.

El paro se ha sentido en muchos de los centros territoriales de RTVE. En Madrid, decenas de personas se han manifestado a los pies de Torrespaña para exigir explicaciones por la filtración del examen de las oposiciones, detonante de la huelga. Ocurrió a finales de septiembre: RTVE pospuso la prueba, inició una investigación interna y denunció los hechos ante la Policía, que el pasado 18 de octubre detuvo a un afiliado de UGT como presunto responsable de dicha filtración.

Según la empresa, un 3% de los trabajadores del área de Informativos se han sumado a la huelga. El dato ha sido facilitado por el Telediario, que se ha hecho eco de la noticia. Los convocantes no han facilitado ninguna cifra de participación.

“La empresa donde trabajamos no ofrece todo el respaldo que merecen sus trabajadores”, ha criticado, micrófono en mano, uno de los huelguistas. “La filtración del examen fue la gota que colmó el vaso, pero no es, ni mucho menos, la única razón por la que hoy estamos concentrados”, ha añadido junto a quienes se habían convocado a orillas del Pirulí.

Los promotores de la huelga, entre los que también se encuentran CNT y la plataforma Afectados RTVE, que reivindica unas “oposiciones limpias y una RTVE justa y libre de corruptos”, piden que se depuren responsabilidades por este último incidente, y cambios en los procesos de contratación: transparencia, igualdad, seguridad, compensaciones para quienes sufrieron un perjuicio económico por la suspensión del examen, y menos contratos temporales.

A todo esto se suma ahora otro frente: el polémico decreto del Gobierno para reestructurar el Consejo de Administración de RTVE, que seguirá estando en manos de los políticos. Atrás quedó el malogrado concurso público con el que se iba a elegir a la cúpula de la corporación.

La huelga no interfiere en la programación matinal de RTVE

La huelga no se ha sentido en la programación matinal de RTVE, aunque algunos boletines informativos de RNE han salido adelante gracias a los trabajadores que no han podido o no han querido secundar la protesta, tal y como han especificado sus propios locutores.

El Ministerio de Hacienda había establecido los servicios mínimos por los que se regiría esta jornada de paro: en Madrid, el personal mínimo no podría superar el 15% de la plantilla total, mientras que en Barcelona, Las Palmas y Tenerife ese porcentaje subía al 20%.

La jornada de este 25 de octubre es especialmente complicada e importante para RTVE porque buena parte de sus esfuerzos se emplean en la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias. La cobertura de esta cita no se verá afectada porque se considera uno de los servicios esenciales que deben prestarse a pesar de la huelga, informa Europa Press.

El sindicato UGT, en tela de juicio tras la detención de uno de sus afiliados por la filtración del examen, no se ha sumado a la protesta. Niega su implicación en el caso y dice estar siendo “víctima de una campaña de difamación por parte de otras entidades sindicales, que no terminan de aceptar el hecho de ser minoritarias en RTVE”.