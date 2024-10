La Policía detiene a un sospechoso de filtrar el examen de las oposiciones de RTVE

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado viernes 18 de octubre a un afiliado de UGT como presunto autor de la filtración del examen de las oposiciones a informador de RTVE, según ha adelantado El Periódico de España y han confirmado fuentes policiales a elDiario.es y Vertele.

El detenido, que no era miembro del tribunal de las oposiciones, está acusado de un delito de revelación secretos y quedó en libertad tras acogarse a su derecho a no declarar en sede policial tras su detención. Ahora está pendiente de ser citado por el juzgado. De la investigación se ha hecho cargo la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y agentes de la brigada judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Según fuentes policiales, el arrestado es la persona que difundió las preguntas de la prueba teórica de Información y Contenidos que tuvo que suspender el pasado 29 de septiembre poco antes de la celebración del examen, pero no se trata de la persona que las sacó del tribunal.

Los investigadores consideran que la persona que extrajo las pruebas y se las entregó al detenido es el miembro del tribunal por UGT Julián Pérez Olmos, cuyo nombre figura como autor del documento con las preguntas que recibió y después difundió el detenido.

RTVE abrió el jueves 17 de octubre un expediente disciplinario a un trabajador de la Corporación como fruto de su investigación interna por la filtración de las oposiciones. El expediente, fundamentado “en el presunto incumplimiento, por parte de una persona trabajadora, de lo estipulado en el Convenio Colectivo de RTVE así como del manual de actuación del Comité de Valoración” de las oposiciones, quedó posteriormente en suspenso como consecuencia de la investigación policial abierta.

Este viernes, al ser contactado por el diario El País, Julián Pérez Olmos negó haber creado el documento con las preguntas y afirmó ser víctíma de un señalamiento: “Lo he visto publicado en los medios. No tengo ni idea de por qué aparece mi nombre. No sé si habrán podido manipularlo. Nos han señalado todos, y a mí con nombre y apellidos”.