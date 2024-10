RTVE expedienta a un trabajador tras saberse que un miembro del tribunal de las oposiciones figura como autor del archivo con respuestas

A través de un comunicado oficial publicado este viernes 18 de octubre, RTVE informa que ha abierto expediente disciplinario a una persona trabajadora de la Corporación debido al avance de las investigaciones por la filtración de las preguntas del examen a informador el pasado domingo 29 de septiembre, por el que el proceso tuvo que ser suspendido a última hora. Este mismo jueves se le comunicó la medida a esa persona.

Este expediente disciplinario es la primera medida derivada del expediente informativo que RTVE abrió por lo sucedido (la investigación interna de la corporación). En su comunicado, RTVE explica que la medida disciplinaria “se fundamenta en el presunto incumplimiento, por parte de una persona trabajadora, de lo estipulado en el Convenio Colectivo de RTVE así como del manual de actuación del Comité de Valoración”

Mientras, la denuncia que interpuso a la Policía sigue su curso por la vía penal y RTVE sigue remitiendo la información requerida desde la UDEF. Precisamente por esa investigación policial abierta, en el mismo comunicado en el que la corporación pública anuncia la apertura del expediente disciplinario, también explica que éste “queda suspendido ante la existencia de indicios fundados de ilicitud penal y a la practica actual de una investigación policial en ese sentido”.

Es decir: que RTVE abre expediente disciplinario a esta persona trabajadora, pero también tiene que suspender ese expediente hasta que la investigación policial concluya y se determine si se ha cometido un delito. Cuando las partes policial y judicial acaben, RTVE podrá retomar este expediente disciplinario y determinar sus propias medidas en base al reglamento interno. Mientras tanto, la persona trabajadora no puede ser suspendida.

El nombre de un vocal de UGT aparece en los metadatos del documento con respuestas

Este miércoles 16 de octubre, RTVE publicó oficialmente el examen de sus oposiciones a informador que tuvo que ser suspendido por la filtración de preguntas. Y tras ser desvelado en EPE, verTele también tuvo acceso al documento con respuestas que provocó esa suspensión. En él se resumían las respuestas a 96 de las 120 preguntas de las que constaba el test. Hablamos de este documento:

Cuando logramos tener acceso a ese documento, las dos investigaciones en marcha por lo ocurrido (una interna de RTVE y otra oficial de la Policía, por la que la corporación sigue remitiendo la información requerida desde la UDEF), nos hizo eliminar toda la información contenida en los metadatos del documento informático.

El diario El País acababa de revelar, poco antes de que RTVE haya comunicado esa apertura de expediente disciplinario y suspensión, que el documento original que se filtró tenía por nombre “LOBO”, algo que puede corroborar verTele puesto que también a esta redacción llegó con ese nombre original.

Lo más importante que publica el mismo medio es que al consultar los metadatos informáticos de dicho documento aparece el nombre de Julián Pérez Olmos, lo que también podemos confirmar. ¿Y quién es Julián Pérez Olmos? Es uno de los miembros del tribunal que consensuó las preguntas del examen, propuesto por UGT. Según los metadatos, el documento con las respuestas fue creado por ese autor, Julián Pérez Olmos, lo que indicaría que él lo fabricó poco después de conocer las preguntas del mismo.

El diario El País ha contactado con él, pero Julián Pérez Olmos niega haber creado el documento, ni haber tenido acceso a él, ni haberlo difundido. Asegura que él es víctima de un señalamiento con nombres y apellidos: “Lo he visto publicado en los medios. No tengo ni idea de por qué aparece mi nombre. No sé si habrán podido manipularlo. Nos han señalado todos, y a mí con nombre y apellidos”.

Fuentes de RTVE consultadas por verTele sobre si Julián Pérez Olmos es la persona a la que se ha abierto expediente disciplinario explican que no pueden emitir ninguna respuesta porque hay dos investigaciones que siguen abiertas, y además porque supondría una revelación de secretos que está penada por ley.

[Actualizado] UGT desmiente las acusaciones

Tras hacerse oficial la apertura de expediente disciplinario a una persona trabajadora de RTVE, y desvelarse periodísticamente el nombre del vocal nombrado por UGT que aparece en los metadatos del documentos con las respuestas, el sindicato ha reaccionado con otro comunicado, que recogemos íntegramente a continuación:

“Desde UGT RTVE se desmiente, sin paliativo alguno, tanto su participación como tener información acerca de la presunta filtración que dio lugar a la suspensión de las pruebas para las oposiciones convocadas el pasado 29 de septiembre.

UGT RTVE, a su vez, muestra y pide respeto hacia la investigación que por parte de la policía se está realizando, confiando en su profesionalidad y buen hacer porque solo así se podrá conocer el alcance y la autoría de las irregularidades cometidas.

UGT RTVE considera que, como ya ha ocurrido otras veces y dado que es algo que ha ido en aumento en los últimos tiempos, puede estar siendo víctima de una campaña de difamación por parte de otras entidades sindicales, que no terminan de aceptar el hecho de ser minoritarias en RTVE, lo que explicaría que desde el inicio de esta historia y sin prueba alguna se hayan dedicado a acusar precipitada e injustamente a UGT. El principio de “calumnia que algo queda”, tan viejo y por desgracia tan actual en estos tiempos, ha sido capaz en esta ocasión de llegar hasta el punto de propagar sus falsas noticias a través de medios serios de comunicación, que han podido ser llevados a engaño por personas malintencionadas con inconfesables intereses por perjudicar a UGT.

UGT RTVE, en una muestra de responsabilidad de la que siempre ha hecho gala, pide que se actúe con la máxima prudencia y que se llegue hasta el final en las investigaciones iniciadas para depurar cualquier responsabilidad, pero siempre a través de los medios legalmente establecidos. Solo así se podrá dar la oportuna contestación y explicación a los cientos de personas defraudadas que acudieron a la convocatoria suspendida el pasado 29 de septiembre“.