Huw Edwards, expresentador estrella de BBC, acusado de realizar fotografías de contenido sexual a menores

Huw Edwards, expresentador estrella de la BBC, ha sido acusado con tres cargos de tomar imágenes “indecentes” de niños, según reveló este lunes la Policía Metropolitana de Londres (MET) en un comunicado remitido a EFE.

Según un portavoz de la MET, los presuntos delitos se corresponden con “imágenes compartidas en conversaciones de WhatsApp entre diciembre de 2020 y abril de 2022”.

En concreto, Edwards está acusado de poseer seis imágenes de categoría A (que implican actividad sexual penetrativa o de carácter sádico), 12 imágenes de categoría B (de actos sexuales no penetrativos) y 19 fotografías de categoría C, donde se incluyen todas las “fotografías indecentes” que no pertenecen a las categorías anteriores.

Edwards fue arrestado el pasado mes de noviembre y posteriormente acusado el 26 de junio con la autorización de la Fiscalía; y tendrá que comparecer ante un tribunal de Londres el próximo miércoles 31 de julio.

Abandonó la BBC en abril, tras un escándalo de índole sexual

El conocido periodista, el hombre que dio a conocer la noticia de la muerte de la reina Isabel II, abandonó la BBC en abril “por consejo médico” y tras 40 años en la corporación británica. La decisión se producía meses después después de descubrirse un escándalo sexual.

En julio de 2023, trascendió la investigación ante las acusaciones de un supuesto pago a un menor por fotos de índole sexual. Fue su propia esposa, Vicky Flind, quien explicó públicamente que su marido era el investigado, asegurando que este padece “graves problemas de salud mental”. Entre tanto, eso sí, la BBC recibió varias quejas contra Edwards por “conducta inapropiada”.

Cabe decir que la policía no tomó medidas contra Edwards sobre ese caso específico, por considerar que no había pruebas de que se hubiera cometido ningún delito. No obstante, para cuando se produjo su renuncia en abril, la policía llevaba varios meses investigando al periodista.

Precisamente, la pasada semana la BBC anunció una actualización de sus directrices contra el acoso sexual en el que instruyen a sus estrellas televisivas sobre cómo no abusar de su “estatus de celebridad” ni de su asociación con la cadena, así como una guía para denunciar casos de posible acoso sexual o relaciones de poder, aupadas por el caso de Edwards.

Huw Edwards, uno de los grandes rostros de BBC

Edwards ha trabajado para la BBC desde mediados de la década de 1980. Comenzó de aprendiz hasta convertirse en uno de los presentadores más reconocidos de BBC News. Allí ha presentado el informativo Ten O'Clock News, y ha encabezado la cobertura de las grandes citas de magnitud informativa, como la muerte y el funeral de la reina Isabel II, las bodas del príncipe William y Kate Middleton y del príncipe Harry y Meghan Markle.

Antes de renunciar a su puesto, Edwards era uno de los trabajadores mejor pagados de BBC. Durante el año 2023, percibió un sueldo de 475.000 libras (560.500 euros), tal y como reveló la propia radiotelevisión pública. Estos números lo convertían en el tercer trabajador mejor pagado de la cadena, solo por detrás de Gary Lineker y de la presentadora Zoe Ball.