Iñaki López apunta a Feijóo y su “desaparición” por la medalla de Ayuso a Milei: “¡Qué semana lleva!”

Los programas de actualidad de este jueves 20 de junio continuaron debatiendo sobre la condecoración de Isabel Díaz Ayuso al presidente argentino Javier Milei. Especialmente en laSexta, con la reacción de El Gran Wyoming en El Intermedio de prime time y con la reflexión de Iñaki López unas horas antes, en Más Vale Tarde.

El presentador del magacín vespertino, que el miércoles ya opinó sobre el tema y deslizó que “el año que viene, premio a Vito Quiles”, apuntó esta vez al papel de Alberto Núñez Feijóo como líder del Partido Popular en un asunto, el de la medalla de Ayuso a Milei, sobre el que no se ha pronunciado.

“Aquí el que esta desaparecido es Feijóo. No aclara qué es lo que va a hacer, no se manifiesta, y rápidamente quien ha ocupado su hueco es Ayuso, una vez más. Esto pasa muy a menudo y es ella la que toma las riendas del partido de la oposición con la visita de Milei”, dejó caer Iñaki López.

“No me extraña, Iñaki, que Feijóo esté desaparecido. Porque sería un papelón explicar que condecoras a alguien por insultar”, aportó por su parte la tertuliana Angélica Rubio. “Es muy sintomático que Feijóo no se vaya a reunir con Milei, en el sentido de que si él quisiera y hubiera pedido un encuentro con él, lo hubiera tenido. El hecho de que Feijóo no esté con Milei y Ayuso sí es porque de nuevo estamos ante las dos almas que hay en el PP”, apostilló Cristina Pardo.

Fue entonces cuando López volvió a tomar la palabra: “¡Qué semana lleva Feijóo! No le llaman de Zarzuela para el décimo aniversario, no le llama Milei... es qué vaya semana”, apostilló el presentador, irónico.

Para zanjar el asunto, Rubio quiso “romper una lanza a favor de Feijóo”: “Las visitas de los jefes de Estado y presidentes de Estado tienen un protocolo y están reguladas, y la visita de Milei no es oficial. Quien se salta todas las reglas es Ayuso, ya está”.