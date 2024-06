La siguiente provocación de Milei: viaje a España sin agenda institucional para recoger un premio de una asociación ultra

Javier Milei está a punto de volver a pisar suelo español. En plena crisis diplomática entre España y Argentina a cuenta de su última visita para participar en el acto de partidos ultraderechistas organizado por Vox, y en el que insultó gravemente al presidente del Gobierno español y su familia, el máximo mandatario argentino regresa para recoger un premio de la asociación Juan de Mariana, vinculada ideológicamente también con la extrema derecha.

Según fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez ese viaje se realiza a título exclusivamente personal y sin intervención alguna del Gobierno ni en su organización ni en la prestación de ningún servicio al presidente argentino, puesto que no hay prevista ninguna agenda oficial ni se ha producido interlocución alguna entre ambos países para la coordinación de ningún dispositivo.

Lo previsto es que sea mañana jueves cuando, sobre las siete y media de la tarde hora argentina, Javier Milei despegue de Buenos Aires en dirección a Europa. El viernes por la mañana debería aterrizar en España para acudir ese mismo día por la noche a una cena en el Casino de Madrid a las ocho y media de la tarde. Ese acto, que lleva por nombre Cena de la Libertad, está organizado por la asociación Juan de Mariana, que premiará a Milei por “convertirse en el primer Presidente libertario de la historia, pero, sobre todo, por lograr difundir con éxito y eficacia las ideas de la libertad en un país arruinado por el socialismo durante décadas, además de contribuir enormemente a la divulgación del liberalismo a nivel internacional”.

La asociación Juan de Mariana ha premiado en anteriores ediciones a otros personajes públicos como el locutor ultra Federico Jiménez Losantos o el economista Miguel Anxo Basto, considerado uno de los gurús de la teoría económica anarcocapitalista en España, una de las banderas ideológicas de la ultraderecha en todo el mundo y también del presidente argentino.

El centro Juan de Mariana fue fundado en 2005 por Gabriel Calzada, un negacionista del cambio climático que tenía relaciones con centros similares como el estadounidense ‘Ludwig von Mises’ o el ‘Centre for the New Europe’ de Bruselas, financiado por la petrolera ‘Exxon Mobil’ y del que Calzada era representante en España. Calzada es ahora presidente de la Universidad de las Hespérides, un centro privado de Gran Canaria que tiene en su claustro, como personaje clave, al economista Juan Rallo, director del Juan de Mariana hasta el año pasado.

El actual director es el periodista Manuel Llamas, quien también trabaja para el Grupo Libertad Digital, fundado y presidido por Federico Jiménez Losantos, premio Juan de Mariana 2020. Llamas fue jefe de gabinete de Javier Fernández-Lasquetty cuando este era consejero del Gobierno de Díaz Ayuso. Es un hombre de la órbita del expresidente Aznar. En el núcleo duro aparecen más hombres de Libertad Digital como Diego Sánchez de la Cruz (también ligado a la CEOE), Daniel Rodríguez Herrera o Domingo Soriano. Y otros como Eduardo Fernández Luiña, antiguo analista de la FAES y decano en la Universidad de las Hespérides.

La previsión es que Milei duerma el viernes en Madrid y luego continúe su periplo europeo. El sábado está previsto que viaje a Hamburgo, donde recibirá la medalla Hayek, que confiere la asociación liberal del mismo nombre, Después, prevé viajar a Berlín. En la capital alemana tiene programada una reunión bilateral el domingo con el canciller Scholz, y el lunes viajará a Praga para recibir el galardón que concede anualmente el Instituto Liberal Checo, en la misma línea ideológica ultraliberal que el resto de organizaciones. Más tarde, el programa provisional incluye una reunión con el presidente de la República Checa, Petr Pavel y también con el primer ministro, Petr Fiala. La agenda, no obstante, no está confirmada aún oficialmente por la Casa Rosada.

“Desconocemos la agenda del presidente de Argentina, pero si finalmente el viaje se produce, espero que durante sus declaraciones mantenga respeto hacia el pueblo de España y hacia sus instituciones”, se limitó a comentar la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, este martes durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

El pasado 19 de mayo, Milei se convirtió en la estrella del evento ultra que Vox organizó en Madrid con organizaciones de extrema derecha de todo el mundo. El presidente argentino pidió durante su intervención acabar con la protección del Estado y bramó contra el socialismo “que conduce a la pobreza y a la muerte”. “Hay que destruir esa idea parasitaria de Occidente. Esa idea que los políticos tienen que cuidar al ciudadano de la cuna a la tumba”, dijo el presidente argentino, que atacó directamente al presidente del Gobierno español y a su familia.

“Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que es implementar las ideas del socialismo. No saben que calaña de gente atornillada al poder ni qué abusos puede generar. Como cuando tiene a la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo”, afirmó.

El Gobierno llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires y, posteriormente, convocó al embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch, y exigió reiteradas veces al presidente argentino que pidiera perdón. “No es asumible de un jefe del Estado acuda a la capital de otro país para insultar a sus instituciones y realizar una injerencia en sus asuntos internos”, dijo el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, que recordó que el Gobierno puso a disposición de Milei tanto la base aérea de Torrejón como la seguridad necesaria para su viaje, en el que no se reunió ni con el rey ni con ningún representante del Ejecutivo. “Es un caso único en la historia de las relaciones internacionales”, añadió.

Días después, el Gobierno anunció oficialmente su decisión de retirar de forma definitiva a la embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, por la actitud del presidente argentino, Javier Milei, que no solo no pidió disculpas por sus insultos a Pedro Sánchez y su esposa, sino que incidió en ellos al calificar de “cobarde” a Pedro Sánchez.