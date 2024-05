España retira a la embajadora en Buenos Aires tras los nuevos insultos de Milei

España no tendrá representación diplomática en Argentina. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este martes que el Gobierno ha decidido retirar de forma definitiva a la embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, por la actitud del presidente argentino, Javier Milei, que no solo no ha pedido disculpas por sus insultos a Pedro Sánchez y su esposa, sino que los ha agravado en las últimas horas.

“La retirada de la embajadora supone que la embajada continuará a un nivel de encargado de negocios”, ha dicho Albares en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El canciller ha insistido además en que Milei pida “disculpas públicas tras lo que fue un asalto” a la acogida que se le dio al presidente del Gobierno argentino este fin de semana en Madrid, a donde acudió a un acto de Vox. “Argentina tendrá que continuar sin embajadora española en Buenos Aires”, ha insistido.

El domingo, el Gobierno llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires y, posteriormente, convocó al embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch, después de que Milei, en ese acto en Madrid, llamara “corrupta” a Begoña Gómez y acusara a Sánchez de ampararla. Moncloa ha pedido reiteradas veces al presidente argentino que pida perdón, pero el Ejecutivo sudamericano ha repetido en diversos ámbitos que era España la que debía pedir disculpas por los supuestos ataques vertidos contra Milei.

“No existen de un jefe del Estado que acuda a la capital de otro país para insultar a sus instituciones y realizar una injerencia en sus asuntos internos”, ha dicho Albares, que ha insistido en que precisamente esa “no injerencia” es un principio de “convivencia” entre naciones. También ha recordado que el Gobierno puso a disposición de Milei tanto la base aérea de Torrejón como la seguridad necesaria para su viaje, en el que no se reunió ni con el rey ni con ningún representante del Ejecutivo. “Es un caso único en la historia de las relaciones internacionales”, ha remachado.

“Nosotros no tenemos interés en ninguna escalada pero es deber del Gobierno defender la dignidad y la soberanía”, ha agregado Albares, que ha insistido en que España no ha provocado esta situación. Además, el ministro ha asegurado no entender que “esos insultos” de Milei, cuando se pronunciaban en Madrid, “recibían los aplausos y las risas de otros españoles”, en alusión a los seguidores de Vox que acudieron al acto del presidente argentino. “Hay momentos para ser oposición y otros para ser España. El domingo, ante Javier Milei, era el momento de ser España”, ha dicho, en alusión a la extrema derecha.

Lejos de pedir disculpas, este mismo lunes Milei afirmó este lunes sentirse “agredido” por Sánchez, de quien dijo que “trabaja alineado con el kirchnerismo”. El presidente argentino ha acusado además a esa parte de la oposición argentina de haber generado esta crisis entre ambos Ejecutivos. “No le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista... Si yo fui el agredido”, afirmó el mandatario en una entrevista concedida al canal Todo Noticias (TN), horas después de regresar de su viaje a España, en el que pronunció un discurso en un evento organizado por Vox, en el que llamó “calaña” a Sánchez y tildó de “corrupta” a su esposa, Begoña Gómez.

Condena de la Comisión Europea

Por otra parte, la Comisión Europea ha condenado los “ataques personales” y “los ataques a los miembros de la familia” de los políticos, tras ser preguntado por la crisis diplomática abierta entre España y Argentina. “No son aceptables”, ha dicho el portavoz de exteriores, Peter Stano, sobre los insultos proferidos por el presidente latinoamericano a Pedro Sánchez y su esposa durante un acto de la ultraderecha global en Madrid auspiciado por Vox.

“Esperamos que los dos países, España y Argentina, encuentren una solución para resolver esta disputa bilateral”, ha afirmado Stano, que ha enmarcado así el conflicto diplomático en una cuestión estrictamente de España y Argentina dejando al margen a la UE.