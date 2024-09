Inés Hernand responde a las críticas por llamar “icono” a Cifuentes: “No hay lejía en 20 planetas para blanquear al PP”

A Inés Hernand le han llovido las críticas en los últimos días por abrazarse con Cristina Cifuentes y llamarla “icono”. Es la misma expresión que utilizó en febrero para referirse a Pedro Sánchez, y si ya entonces protagonizó una fuerte polémica por hablar así del presidente del Gobierno, ahora vuelve a estar en la diana por sus palabras sobre la exdirigente del PP.

La presentadora de TVE y la expresidenta de la Comunidad de Madrid han coincidido en las grabaciones de la próxima edición de MasterChef Celebrity, cuyo estreno se producirá este lunes 2 de septiembre en La 1.

Durante un acto del reality, Hernand y Cifuentes intercambiaron palabras de afecto y bromearon con la relación que se ha forjado entre ellas. “Desde el primero momento hubo amor a primera vista (...) Me he convertido en su madre adoptiva. Lo hemos sido durante el concurso y lo vamos a seguir siendo fuera porque para mí es un orgullo que me permitas ser parte de tu vida”, le dijo la política.

En ese momento, Inés, animada por la directora de Comunicación de RTVE, se levantó de su silla para abrazarse con Cifuentes. “Inés es un peluche grande”, añadió la expresidenta de Madrid. “Y tú eres un icono”, exclamó la joven presentadora.

El momento quedó grabado en vídeo y saltó a las redes sociales, donde Hernand ha sido muy criticada por “lavar la imagen” de Cifuentes. “Es un icono, pero de la corrupción y de la mafia organizada del PP”, le reprocha el escritor Fonsi Loaiza.

La presentadora no ha tardado en defender su postura. “Estoy contenta de llegar a este punto de mi vida sabiendo que los puentes son el volante de nuestra maquinaria social y no los muros”, dice el comunicado que ha compartido en las redes sociales.

La madrileña destaca que, más allá de su labor como presentadora, trabaja “desde hace años en asociaciones, plataformas y por mis medios propios en reivindicar que los derechos sociales son innegociables y hay narrativas que por supuesto han de tener confrontación”.

Inés asume que tiene sus propias incongruencias, pero defiende que tener un iPhone y viajar al otro lado del mundo es compatible con pedir “que se regulen los pisos de alquiler turístico o que haya sanidad pública de calidad y bien pagada a los profesionales”.

“Para mí, lo anterior puede convivir en mí y también el acercamiento a personas que no hubiera imaginado”, remata la presentadora, quien, por otro lado, sostiene que “no hay lejía en 20 planetas que blanquee al PP”.