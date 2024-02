Inés Hernand denuncia ser “una cabeza de turco” en RTVE: “Hay gente que quiere que yo no esté ahí”

Inés Hernand ha reaparecido públicamente después de la polémica desatada por su cobertura de la alfombra roja de los Premios Goya 2024 para RTVE Play. La cómica ha sido entrevistada junto a su compañera Nerea Pérez de las Heras en el primer programa de la segunda temporada de Superlativas, el podcast de Carlota Corredera en Youtube. Durante la charla, la expresentadora de Sálvame ha preguntado a su invitada por la reprobación que recibió por parte de la pública a través de un comunicado lanzado por el Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE y el apoyo que horas más tarde le dio el mismísimo presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Corredera comenzó preguntándole a la presentadora cómo se encontraba tras el revuelo generado: “Estoy normal. No estoy sobreexcitada, ni por debajo de unos ratios que no respondan a la desproporcionalidad de lo que está ocurriendo. Para los que no lo sepan, pongo en contexto, el sábado en los Goya se realiza un directo de tres horas y media de alfombra roja, con su posterior backstage de otras tres horas y media, un total de siete horas sumamos. Fue un show de entretenimiento, no un show para informar de los contraplanos o la dirección de fotografía de Creatura, una de las nominadas al Goya”, empezó explicando.

“Era Inés Hernand starring as Inés Hernand, haciendo el cuadro porque hay algo de mi vehemencia, porque a lo mejor no se me ha terminado de cerrar el córtex, o la fontanela, que me lleva a hablar así, como soy yo, dicharachera, echarme unas risas, y tengo un tono desenfadado. A lo largo de ese directo de siete horas ocurren muchos momentos muy bonitos que tampoco se han sacado a relucir en redes, lo cual lamento profundamente. Por ejemplo, cuando ingiero un sándwich, todo muy Sálvame, por cierto. Me parece cubismo y un tipo de televisión que defiendo a muerte. Esta es mi propuesta: charlar con la gente, conocerles como personas”, prosiguió mientras Corredera destacaba que sería eso para lo que la contrataron.

“Yo entiendo que también. Nadie me da una directriz distinta a ello”, respondió Hernand, que recordó que al final de la alfombra roja, se produjo la llegada de Pedro Sánchez y el momento que desató toda la polémica. “Él va con sus preguntas tasadas, va con su seguridad, y yo le pregunté qué pelis había visto”, señaló mientras la presentadora del podcast daba paso a un audio de ese mismo instante. “Me puse contenta porque me había parecido un buen 'total', como el de Sigourney Weaver, a la que también le dije 'you are iconic'. A todo el mundo se lo dije, no son personas, son iconos”, se justificó la entrevistada.

Inés Hernand responde al Consejo de Informativos

Acto seguido, Carlota Corredera procedió a leer el comunicado lanzado por el Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE en el que hacen constar su “rechazo con el tono y el contenido” de Hernand, a la que se refieren en todo momento como “una colaboradora externa” sin indicar su nombre. En concreto, el órgano interno de la televisión pública señala como “más que discutibles” algunas intervenciones de la presentadora como “un eructo”, “quejas” o “palabras malsonantes sin contexto”, y denuncia el “tono adulador” de la humorista hacia Pedro Sánchez.

Según Hernand, se enteró de todo a través de Twitter: “Nadie me llamó por teléfono para decirme lo enfadados que estaban porque me hubiese tirado un eructo. Creo que esto no corresponde al Consejo de Informativos, porque no se estaba informando, se estaba haciendo un programa de entretenimiento. Creo que no entra en competencia respecto de esta sección dentro de la radiotelevisión pública. Tengo que decir que no me he asesorado, pero me dan ganas de hacerlo, porque aunque he estudiado derecho, no entro de la facción de derecho público de RTVE, pero hay un punto en el que a una le entran un poco de ganas...”, ha advertido.

“¿Pero cuánta energía quiero invertir yo en esto? Pues con que me paguen lo trabajado y que no le afecte a ningún grupo de trabajo, ni el mío personal, ni el de mis compañeros de RTVE Play, o a futuros proyectos en los que pueda estar involucrada, mientras que eso esté preservado, el resto a mí me da igual. Porque lo que tengo que hacer, y es la receta para estos casos, es no entrar en Internet”, valora la joven. “Entiendo que dentro del Consejo, que tiene representación como la parlamentaria de distintas facciones políticas, hay gente que quiere directamente que yo no esté ahí representando lo que represento y visibilizando lo que visibilizo, porque no olvidemos que yo me pronuncio de ciertos temas que pueden resultar comprometidos y que tienen mucho que ver con la justicia social o la visibilización de realidades disidentes”, comenta Hernand en una reflexión similar a la que realizó hace unas semanas en palabras a verTele en el marco del Benidorm Fest 2024.

“Yo el espacio lo aprovecho de esta forma, no para hacer el naif o aparecer de otra forma, porque para eso que abran el cajón de presentadores y presentadoras random, que es amplísimo. Y no es una crítica a ninguno, es que no soy descafeinada”, defiende la comunicadora. “Lo que está claro es que cuando RTVE te contrata, sabe a quién contrata”, destaca Corredera. “Quien contrata no son los que emiten ese comunicado, a lo mejor es que no están ni interrelacionados. Tengo que decir que en RTVE hay gente fantástica con la que he trabajado siempre y hay personas maravillosas que están en dirección de Contenidos. Hay gente fantástica, y gente que toma decisiones y son las que intervienen porque dicen: 'Hay algo de todo esto que me incomoda y no me quiero colocar para que me hagan una consulta parlamentaria'. Son los que han producido esta 'zancadilla' por así decirlo, pero lo quiero puntualizar, porque de verdad creo que al del comité lo que le ha llegado ha sido lo del eructo. No creo ni que hayan visto el directo de tres horas...”, sentencia la presentadora.

Inés Hernand reacciona al tuit de Pedro Sánchez

Pese a todo, Inés Hernand asegura que no ha recibido ninguna llamada, ni ningún toque de atención por parte de RTVE: “No, sobre todo porque esa dimisión que me piden en bloque, o esa destitución que piden de mi puesto es imposible que se produzca cuando eres trabajador por cuenta ajena. Yo soy autónoma, se me contrata por proyecto en algunas cosas y no tengo ni siquiera dibujada en el futuro ninguna colaboración con TVE. Ni en un sentido, ni en otro, me pueden pillar por ese lado”, señala.

Hernand acaba explicando cómo reaccionó al mensaje que le escribió Pedro Sánchez a través de Twitter: “Me llegó la notificación y dije: 'Ay va, mi puta madre. Eso es real'. Entonces me llegan más notificaciones, noticias, una encuesta en un periódico sobre si el presidente debe de poner este tipo de mensajes en redes... Pensé qué país se nos está quedando. Honestamente, estoy viviendo todo esto como si fuese Gotham, como si fuese una distopía. Nuestra cabeza tiene que estar ocupada en otras cosas, pero aun con eso, si esto está sirviendo para entretener, estoy haciendo bien mi cometido. A quien sea, te ríes de mí o conmigo, pero te estás entreteniendo, cabrón. Y has pasado tu conversación de café en esa oficina de 'call center' hablando todo esto. Si les he dado una conversación, me alegro”, ha valorado mientras Corredera le cuestiona si cree que todo esto “le beneficia o le perjudica”.

“No lo sé. Yo sé que soy una cabeza de turco, ahora mismo, de quien sea. Ya no sé ni de quién, pero me parece que eso [el tuit de Pedro Sánchez] fue como sacar la carta que da la vuelta a la partida al Uno. Fue un poco el 'avenger”, bromeó Hernand. “Hay quien dice que fue uno de los mejores gestos de marketing político de los últimos años, no digo más”, puntualizó la presentadora. “Si eso es un gesto de marketing y soy una persona instrumentalizada por Pedro Sánchez, así sea”, remata la invitada.