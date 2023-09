Ion Aramendi emocionó por 'Supervivientes' a Laura Madrueño junto a las presentadoras de Telecinco

El segundo especial de Reacción en cadena que Telecinco emitió la noche de este jueves enfrentó a los Mozos de Arousa contra Las Granaínas, y esta vez el equipo campeón de su versión original de tarde sí logró imponerse.

Audiencias mes | Antena 3 lidera agosto, La 1 consolida su segunda posición y Telecinco termina el verano con otro mínimo histórico

Más

Pero la entrega fue aún más especial porque los famosos participantes fueron por un lado las Presentadoras de Telecinco (Ana Terradillos, Laura Madrueño y Marta Flich) y por otro los Actores de La que se avecina (Luis Merlo, Carlota Boza y Fernando Tejero), lo que también sirvió para promocionar las apuestas de la cadena para la nueva temporada.

Aprovechando su coincidencia en plató con Laura Madrueño, el presentador Ion Aramendi le dedicó unas bonitas palabras por su etapa juntos en Supervivientes, emocionando a su compañera: “Laura, yo he sido muy feliz contigo en Supervivientes. Bueno, yo y todos. Gracias porque has hecho un trabajo de diez y te lo he dicho mil veces en persona y públicamente. Eres una tía fantástica y una gran presentadora”.

El concurso insertó de fondo la sintonía de Supervivientes, y Madrueño reaccionó con emoción: “No me pongáis esa sintonía porque me emociono. Es que he sido muy feliz yo también”.

'Las presentadoras' hicieron historia

Además, el equipo que la presentadora formaba junto a Ana Terradillos (La mirada crítica) y Marta Flich (GH VIP 8) hizo historia porque logró reunir una de las sumas más altas del formato. Tras ganar primero al equipo de 'Los vecinos', el de 'Las Presentadoras' se plantó en la última prueba con un elevado bote de 91.000 euros.

En 'La última cadena', hasta Ion Aramendi las felicitó: “Habéis hecho una prueba extraordinaria, excepcional e increíble porque no habéis cometido ningún error. Así que os enfrentáis con 91.000 euros a 'La última palabra'”. Y en esa prueba definitiva, tras tener que gastar la mitad del dinero en comprar un eslabón, acabaron ganando 45.500 euros que serán donados a la Cruz Roja Española.