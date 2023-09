Antena 3 lidera agosto, La 1 consolida su segunda posición y Telecinco termina el verano con otro mínimo histórico

Agosto nos ha dejado un nuevo liderazgo de Antena 3 (11.9%) en audiencias. La cadena de Atresmedia suma ya 22 meses consecutivos siendo el canal más visto de nuestra televisión, por lo que sigue alargando su mejor racha histórica. Y eso que esta vez lidera a la baja y sin grandes estrenos de prime time. De hecho, pierde un punto respecto a julio, 1.5 respecto a agosto de 2022, firma su mes menos potente desde que es líder (noviembre 2021) y su agosto más bajo de los últimos tres años.

Y aun así, encabeza el mes con 1.7 puntos de ventaja gracias a la fortaleza de su parrilla diaria, que le permite ir 'sobrada' sobre sus rivales. Estandartes como Cocina abierta de Karlos Arguiñano (con reposiciones), La ruleta de la suerte, Pasapalabra y las dos ediciones de Antena 3 Noticias, junto a la doble emisión semanal de Hermanos en prime time, han vuelto a dar la talla para que Antena 3 continúe en lo más alto y encare, por tercer año consecutivo, la nueva temporada televisiva como el canal líder.

La 1 (10.2%) recorta 1.3 puntos en la lucha por el liderazgo, aunque todavía le queda camino por recorrer. De momento, lo más importante para la pública es que revalida la segunda posición que obtuvo en julio y que duplica la ventaja que consiguió entonces (pasa de +0.6 a +1.3 sobre Telecinco). Logra ambas cosas gracias a ser la cadena que más crece en agosto, con una subida de tres décimas respecto al mes pasado y de 2.1 puntos en relación a agosto de 2022.

El éxito del Grand Prix y el Mundial Femenino de fútbol, junto a otros aciertos de menor impacto, han hecho que termine el mes por encima del 10% de cuota. Algo que no había logrado aún en 2023 y que no conseguía desde diciembre con el Mundial de Qatar. Además, firma su mejor agosto desde 2017 y el primero en dobles cifras desde 2018. Por tanto, afronta el nuevo curso mejor que nunca en el último lustro. Ahora su reto es mantenerse por encima del 10% sin depender del deporte, aunque septiembre no parece el mejor mes para ello con el Mundobasket y los partidos de la selección masculina de fútbol.

Telecinco (9%), por su parte, sigue en mínimos históricos. El canal de Mediaset cede 3 décimas respecto a julio, y 2 puntos en comparación a agosto del año pasado. Por si fuera poco, firma el peor mes de su historia por segundo mes consecutivo y arranca el nuevo curso a 1.2 puntos de La 1 y a 2.9 de Antena 3, su mayor desventaja en agosto sobre su máximo rival desde hace 25 años. Todo esto después de cerrar otro mes aciago, sin llegar al 10% en la tarde y el prime time y donde las ofertas que no funcionaron en julio (Me resbala, Así es la vida, La vida sin filtros, La última noche) tampoco han despuntado en agosto.

La buena noticia para Telecinco es que estos mínimos se han producido en el mes 'menos importante' del año. Otra historia será a partir en septiembre, cuando empiece a desplegar el arsenal de novedades que ha preparado para revertir su delicada situación. Una profunda reestructuración de su parrilla que, a simple vista, se presenta como una especie de todo o nada para la cadena: si los cambios en la mañana, la tarde y el prime time no salen bien, su crisis de audiencias entrará en una nueva y peligrosa dimensión.

laSexta (5.8%) tampoco ha terminado el verano en su mejor momento. Pierde un punto respecto a julio e iguala su peor mes de 2023 (abril), aunque logra su mejor agosto de los últimos tres años. Eso sí, su bajón sobre el mes pasado entra dentro de la lógica, pues en julio hubo elecciones generales y, por tanto, una intensa actividad política, el alimento de la mayoría de programas de la cadena. Además, en agosto ha apostado por contenidos de perfil bajo para el prime time, con muchas reposiciones, películas de escaso tirón y formatos rescatados del catálogo original de Atresplayer, lo que también explica su descenso.

Aun así, crece seis décimas sobre el año pasado gracias a que Al rojo vivo (10.7%) y Más vale tarde (6.5%) han firmado su mejor agosto en cuota de los últimos tres años, y a que espacios como Jugones (7.5%) y laSexta Xplica (5.9%) han logrado máximos históricos mensuales en share. Todo esto permite a laSexta encadenar 26 meses consecutivos por delante de su máximo rival.

Y ese no es otro que Cuatro (5.3%), que a pesar de sumar una nueva derrota, tiene motivos para estar satisfecha. Para empezar, porque es la única cadena junto a La 1 que sube en los periodos intermensual (+0.1) e interanual (+0.4). Además, gracias a esta mejora iguala su mejor mes de 2023 (febrero) y anota su mejor agosto desde 2018. Y encima, reduce su desventaja con laSexta a cinco décimas, la más estrecha del último año.

Este repunte se debe al buen rendimiento de programas como Viajeros Cuatro y al crecimiento de otros como En boca de todos y Código 10, que han roto sus techos de audiencia gracias al mediático caso de Daniel Sancho.

AUDIENCIAS DEFINITIVAS AGOSTO 2023:

Antena 3: 11.9%

11.9% Temáticas de pago: 10.4%

10.4% La 1: 10.2%

10.2% Telecinco: 9%

9% Autonómicas (FORTA): 8.3%

8.3% laSexta: 5.8%

5.8% Cuatro: 5.3%

5.3% La 2: 3.2%

3.2% Autonómicas privadas: 0.3%

