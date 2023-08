Ana Morgade cuenta su experiencia con Manu Sánchez en un rodaje: “No te van a dar el premio al feminista del año”

Ana Morgade ha contado la “incómoda” experiencia que vivió con Manu Sánchez, presentador de Antena 3 Noticias, durante el rodaje de un anuncio en el que también participaron otras dos mujeres. A través de un hilo de X (antiguo Twitter), la presentadora, actriz y humorista da su versión de lo que ocurrió aquella jornada de grabación, durante la que tuvo sus más y sus menos con Sánchez, al que define como “señoro” y “señor que da editoriales su poquito de machistas”. Esto último, en alusión a un editorial que el periodista pronunció a mediados de mayo, pero que se ha viralizado ahora por el caso Rubiales, y en el que exponía sus “dudas sobre qué hacer para ser un hombre de este tiempo”.

Según Morgade, el rodaje de aquel anuncio comenzó con ella y las otras dos protagonistas, pero sin Sánchez, que llegó “más tarde”. Al principio todo fue “eficacia” y “buen rollo”, pero según la cómica, la cosa empezó a torcerse con la llegada del otrora presentador de los Deportes de Antena 3. Especialmente cuando le dijo a “una jefaza” que andaba por allí, siempre según Morgade: “¿En serio? ¿Me tenías que poner con tres mujeres? ¿No tenías otra cosa?”

Morgade asegura que nadie dijo nada en ese momento, pero que ella decidió tomar la palabra para decirle: “Hombre, no te van a dar el premio al feminista del año, ¿eh?”. Según ella, Manu Sánchez reaccionó “con el clásico 'es que ya no se puede decir nada', ignorándome y dirigiéndose a la jefaza”. Pero la humorista no se quedó ahí y, según cuenta, le contestó: “No, querido. Mejor que lo digas. Si lo que está fatal es pensarlo”.

“Rodamos sin más. ¿Incómodos? Bastante”, añade Morgade, que sigue con su exposición. También cuenta que, tras terminar el rodaje, “una mujer” se acercó a ella para decirle que se había “pasado” y “que lo de Manu [lo de humillarnos como seres humanos por ser mujeres, ¿te acuerdas?], era una broma”. “¿Es una broma decirle a una mujer de la nada que trabajar con mujeres te incomoda? ¿Minusvalorar a tus compañeras como tales porque son mujeres? ¿Que si eres un señoro y no hay hombres en el ajo no estás en tu salsa? ¿Que antes que trabajar con una mujer preferirías otra cosa?”, se pregunta la exzapeadora.

“Yo, que tengo el pepe de mármol de carrara y que siempre he pensado que no tengo gran cosa que perder, dije lo que pienso. No siempre se puede… Yo pude”, apunta Morgade. Y aunque dice que este episodio “le ha calado cero millones” a Manu Sánchez, volvería a decir lo que dijo ese día: “Si te sirve, no me he arrepentido jamás de poner a un machista los límites”.

Las tres empezamos sin él, que llegaba más tarde. Quédate, que es todo PRECIOSO. pic.twitter.com/IBzO9CMN6V — ana morgade (@ana_morgade) 30 de agosto de 2023

Manu Sánchez, criticado en redes por un editorial

Esta revelación de Ana Morgade llega después de que Manu Sánchez se haya hecho viral esta semana por uno de sus editoriales en las Noticias de la mañana. Concretamente, por uno que pronunció a mediados de mayo, pero que ha empezado a circular ahora por redes sociales al hilo del caso de Luis Rubiales.

En ese editorial, Sánchez reconocía sus “dudas sobre qué hacer para ser un hombre de este tiempo” y solicitaba “ayuda” al respecto. Para ello, expuso cuatro posibles escenarios a los que podría enfrentarse. El primero, relacionado con el ámbito laboral: “Le doy una muy buena noticia a una chica de la que soy el responsable. Ella se alegra una barbaridad. Me lo quiere agradecer con un beso o un abrazo. ¿Lo acepto como toda la vida?”. El segundo, en un vagón de tren: “Delante una mujer joven con una maleta más grande que ella. A duras penas puede colocarla arriba, ya saben dónde. ¿Le echo una mano como toda la vida?”. El tercero, en un ascensor: “Se abre la puerta. Solo estamos ella y yo. ¿Dejo que pase primero como toda la vida? Y el cuarto, en una entrega de premios: ”Uno para un hombre. Se le da la mano. Otro para una mujer. ¿Se le da dos besos como toda la vida?“

Según el presentador, “mi educación, mi forma de ser, mi edad...yo que sé...pues porque soy así... me llevan a hacer lo de toda la vida en todos esos casos. Es lo que me sale. No he cambiado aún”. Sin embargo, lamentó que sí haya algo que ha cambiado, “que ya es distinto en mí y otros muchos”. “Hace solo unos años ni me habría planteado todas estas preguntas. Algo nos está pasando”, añadió para finalizar su editorial, que ya decimos que se ha viralizado ahora por el caso Rubiales y por el que ha recibido multitud de críticas. Entre ellas, la de la propia Ana Morgade, que en su hilo de X se refiere al periodista como “un señor que da editoriales su poquito de machistas”.