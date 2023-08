Las medallas de oro, plata y bronce que deja este verano en televisión

El verano llega a su fin, así que toca repasar lo que ha dado de sí en el terreno televisivo. Ya lo hicimos días atrás analizando la solidez que ha mostrado Antena 3, la mejoría que ha experimentado La 1 de TVE, y los numerosos tropiezos que ha sufrido Telecinco. Pero ahora, a las puertas de la nueva temporada, es momento de quedarse con lo mejor que nos ha dejado el siempre complicado impasse estival. Una época de muchas vacaciones, poco consumo y aún menos cadenas y contenidos capaces de mantener o despertar la atención del público entre tanta desconexión.

Pero como suele decirse, haberlos haylos. Con diferentes números y diferentes méritos a sus espaldas, cierto, pero con un mismo denominador común: todos han dado algo de color a la programación veraniega. Y como de colores va la cosa, a continuación entregamos las medallas de oro, plata y bronce a los grandes ganadores del verano en términos de audiencia. También un diploma a esos otros títulos que no han hecho lo suficiente para alcanzar al podio, pero que al menos no han desentonado dentro del contexto en el que competían.

Medallas de oro

La primera gran ganadora del verano es Antena 3. La cadena de Atresmedia ha liderado julio y agosto con absoluta claridad y sin necesidad de hacer grandes esfuerzos. Le ha bastado con mantener la confianza en su potente programación diaria, que una vez más se ha mostrado intratable. Espacios como Cocina abierta de Karlos Arguiñano, La ruleta de la suerte, Pasapalabra y las dos ediciones de Antena 3 Noticias han dominado sus respectivas franjas de emisión, provocando con ello que Antena 3 lleve 22 meses seguidos siendo el canal más visto de nuestra televisión.

Aun así, no sólo ella ha brillado con luz propia estos meses de verano. También lo han hecho dos contenidos de La 1. El primero, el Grand Prix, el gran éxito de la temporada estival. El mítico concurso no sólo ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos 18 después de su última edición en TVE, también ha logrado que su mezcla entre lo nuevo y lo de siempre cale entre el público. Es cierto que su audiencia ha ido de más a menos, pero su potente arranque, su cuota media -no ha bajado del 14% ninguna noche- y su pleno de victorias -a falta de la final- demuestran que su regreso ha sido todo un acierto.

El segundo contenido estrella del verano, por parte de La 1, ha sido el Mundial femenino de fútbol. Una cita histórica que, al margen de polémicas desagradables, acabó con el histórico triunfo de nuestra selección femenina y una audiencia masiva que estuvo ahí para verlo. De hecho, la finalísima ante Inglaterra, que arrasó con un 65.7% de cuota y 5.6 millones de espectadores, es la emisión con más cuota de todo el verano y la más vista de la época estival en una sola cadena.

Si no lo es en general es por un debate político: el 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo del pasado 10 de julio, que fue visto por 5.9 millones de espectadores entre Antena 3 y laSexta. Días más tarde, el debate a tres entre Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz congregó a 4.1 millones en La 1. Y entre medias, el debate a siete con los portavoces parlamentarios reunió a 1.6 millones en la pública. Por tanto, los debates políticos han sido otro de los contenidos punteros del verano debido a la inusual fecha de celebración de las últimas generales (23 de julio).

Medallas de plata

Eso sí, el adelanto electoral vino bien a La 1, que entre la irrupción del Grand Prix, los grandes eventos deportivos (Eurocopa Sub-21 y Tour de Francia antes que el Mundial femenino), la regularidad de La Promesa y la intensa actualidad electoral consiguió arrebatar a Telecinco la segunda posición en julio. Un 'sorpasso' que ha revalidado ahora en agosto, por lo que puede decirse que TVE ha aprovechado muy bien el verano y el declive del canal de Mediaset. No lo suficiente como para amenazar el liderazgo de Antena 3, pero sí para al menos encarar septiembre con más optimismo que otros años.

Además su principal matinal, La hora de La 1, se ha mostrado más competitivo que nunca -en julio firmó el mejor de su historia con un 11% de cuota media- gracias a las elecciones y a otros temas de interés, tales como el caso de Daniel Sancho y la reciente polémica de Luis Rubiales. Por si fuera poco, la buena dinámica de La 1 también ha beneficiado a uno de sus rostros más clásicos: José Mota, que después de varios tropiezos al margen de sus exitosos especiales de Nochevieja, este verano ha contado por victorias casi todas las emisiones de su José Mota Live Show en prime time.

De liderazgos sabe un rato Hermanos. Es más, de no haber sido por el Grand Prix, la serie turca de Antena 3 habría liderado todos los lunes y martes del verano. No lo ha hecho, pero sí ha demostrado una regularidad inalcanzable para la mayoría de ofertas del horario estelar. Algo muy meritorio para una ficción que lleva ya un año en parrilla y que, pese a estar por debajo de sus mejores cifras -aun así está entre el 12%-13% de share y el millón de televidentes-, ha terminado el verano sin dar grandes síntomas de desgaste.

La última medalla de plata es para Reacción en cadena. El concurso de Ion Aramendi arrancó el verano siendo la oferta menos competitiva de la tarde de Telecinco. Sin embargo, va a terminarlo siendo la mejor de todas en cuota, con una subida de casi dos puntos respecto a junio y habiendo roto varias veces la barrera del 10%. Sigue lejos de Pasapalabra, pero que se haya estabilizado por encima del 9% y haya sido premiado por ello con unos especiales de prime time era algo difícil de imaginar hasta hace poco. El tirón de los 'Mozos de Arousa', su equipo ganador, ha sido clave para lograrlo.

Medallas de bronce

Entramos en el grupo de las medallas de bronce con otro concurso de Telecinco, ¡Allá tú!, que volvió en julio para explotar el factor 'nostalgia', tan presente en la televisión actual. Durante su primer mes lo hizo moderadamente, yendo de más a menos, pero siendo la única oferta del prime time de Telecinco capaz de superar regularmente el 10% de share y el millón de espectadores. En agosto no ha podido mantener este ritmo, pero aún es el único contenido de la cadena que rebasa los 800.000 televidentes en el horario estelar. Por tanto, ha hecho méritos para conseguir su ya cerrada renovación.

En esa barrera de los 800.000 espectadores se mueve, según el día, la sexta temporada de Lazos de sangre. El programa de crónica social venía de firmar su curso más difícil, fuera del verano, con mínimos de audiencia, reformulaciones y cambios de programación. Pero ahora, de vuelta al verano, el formato está recuperando parte del brillo perdido en La 1. De hecho, su último documental hizo récord con más de un 10% de cuota y un millón de espectadores, mientras que los debates moderados por Jordi González en late night suelen moverse alrededor del doble dígito.

Terminamos el reparto de medallas de bronces con tres programas de Cuatro, aunque a dos de ellos los podemos meter en el mismo pack. Nos referimos a En boca de todos y Código 10, dos formatos que no terminaban de despuntar y que, sin embargo, han encontrado en el caso de Daniel Sancho el impulso que tanto necesitaban. Ambos espacios se han volcado con el suceso de la mano de Nacho Abad, y los dos han visto recompensada la apuesta con varios récords históricos de audiencia.

Viajeros Cuatro no ha firmado este verano una temporada de récord, pero sí ha cosechado unas cifras muy meritorias. El formato de viajes ha rondado, cuando no superado, el 7% de cuota en la mayoría de entregas de su sexta temporada, cuando la media de Cuatro apenas supera el 5%. Por tanto, hablamos de un notable desempeño que bien merece la última medalla de bronce de nuestra lista.

Diplomas honoríficos

Aunque las medallas son lo que más lucen, llevarse un diploma a casa tampoco está mal. En los Juegos Olímpicos, este reconocimiento queda reservado para los clasificados entre el 4º y el 8º puesto. Y en nuestra lista, a aquellos programas que ni han liderado de forma habitual, ni han logrado grandes cifras, ni han batido algún récord de audiencia, pero que al menos han competido con cierta dignidad dentro de sus respectivos contextos.

Y durante el verano, ningún contexto ha sido tan adverso ni tan difícil de sobrellevar como la crisis de Telecinco, que se lo ha puesto cuesta arriba a la mayoría de novedades. Para empezar, a Así es la vida, que en ningún momento ha podido llenar el vacío de Sálvame, pero que al menos ha aguantado el tipo con cuotas del 8%-9% sin llegar a desplomarse, como amenazaba con hacer en sus peores momentos.

Se puede decir lo mismo del otro programa de Sandra Barneda, La última noche, que comenzó con unos datos paupérrimos muy alejados de los del Deluxe, pero que en las últimas semanas ha cogido algo de aire hasta alcanzar un barato liderazgo a costa de Password. El mítico concurso -el tercero que ha vuelto este verano tras muchos años de ausencia- le ganó la partida en sus cuatro primeros duelos, pero ahora está por detrás debido a su trayectoria descendente en Antena 3. Aun así, su cumplidor arranque en la noche del viernes, con tres entregas de cuatro por encima del 10% de share, lo hacen merecedor de una plaza de finalista.

De vuelta a Telecinco toca hablar de otros dos programas que no lo han tenido fácil. El primero, el ya finalizado La vida sin filtros, que ha peleado la noche de los sábados con cifras en torno al 8%-9%. Incluso ha rascado alguna que otra victoria por el camino, aunque más por emitirse en una noche de tan poco consumo como la de los sábados de verano que por otra cosa.

El segundo programa es ¡Vaya vacaciones!, que terminó a mediados de agosto con un triple récord negativo: reality menos visto, final de reality menos vista y debate final de un reality menos visto de la historia de Telecinco. Y aun así, terminó con un ajustado triunfo y por encima del 9%. Algo que, en otros tiempos no muy lejanos, hubiese sido una deshonra para el canal. Pero que en el contexto actual tiene su mérito, aunque a simple vista no lo parezca.

Fuera de Telecinco también hay que incluir en este grupo a El puente de las mentiras (La 1) y a Secretos de familia (Antena 3). El concurso de Paula Vázquez empezó por encima del doble dígito, pero rápidamente lo perdió para instalarse en cifras inferiores al 8%. Aun así, ha sumado un par de triunfos. Entre ellos, el más pírrico de todo el verano (7.5% y 677.000 el miércoles 16).

Por su parte, la serie turca de Atresmedia ha completado la temporada estival sin bajar del 10% de share. Además, hasta hace dos semanas todavía mantenía el millón de espectadores, listón que aún no ha recuperado. Por tanto, cabe alabar la regularidad que ha mostrado este verano en la noche dominicales, donde sólo La película de la semana (La 1) se ha interpuesto entre ella y el liderazgo.