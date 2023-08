El verano de Antena 3: sin grandes estrenos en prime time, pero con una potente parrilla diaria para seguir líder

Antena 3 está viviendo el verano que toda cadena de televisión aspira a vivir: sin preocupaciones, con el trabajo ya hecho de antemano y permitiéndose algún que otro lujo impensable para el resto.

'El Hormiguero' abrirá temporada con Isabel Pantoja... pero no competirá contra Jorge Javier Vázquez

La cadena de Atresmedia cerró en junio una temporada muy plácida, en la que lideró todos los meses gracias a su sólida programación diaria. Esa que sigue explotando en verano con grandes datos para la época estival. De hecho, Cocina abierta de Karlos Arguiñano (en torno al 17% de cuota media), La ruleta de la suerte (más de un 20%), las dos ediciones de Antena 3 Noticias (más de un 19%) y Pasapalabra (más de un 19%) siguen a un nivel inalcanzable para sus competidores. Y hasta las reposiciones de El Hormiguero están plantando cara en access.

Si a esto le sumamos la competitividad de Amar es para siempre, Pecado original e Y ahora Sonsoles (los tres entre el 10-11% de share) en la franja de tarde, y la de Hermanos (cerca del 14%) y Secretos de familia (cerca del 12%) en prime time, la conclusión es evidente: Antena 3 no ha tenido apenas espacio para probar cosas nuevas en verano, pero tampoco ninguna necesidad de hacerlo. Y menos aún viendo el horrible verano que está firmando Telecinco y que La 1, pese a su mejoría, todavía tiene camino por recorrer para alcanzarla.

Por tanto, las preocupaciones del canal llegarán, en caso de hacerlo, a partir de septiembre con el rearme de su máximo rival y las novedades de la cadena pública. Hasta entonces, Antena 3 puede seguir disfrutando de su tranquilo impasse veraniego, en el que ha sumado una amplia victoria en julio (+3 puntos sobre La 1 y +3.6 sobre Telecinco) y va camino de sumar otra en agosto (+1.6 puntos sobre La 1 y +3 sobre Telecinco a día 22). En ambos casos, sin tener que lanzar grandes estrenos ni lograr grandes triunfos en prime time. Lo analizamos a partir de sus ofertas veraniegas en dicha franja.

Finales de series y talent shows

Antena 3 comenzó julio, en lo que al prime time se refiere, emitiendo el final de hasta tres contenidos diferentes ofrecidos durante la primavera. Nos referimos a la tercera edición de Mask Singer, a la serie Heridas y a la octava temporada de La Voz Kids, que se despidieron los días 5, 6 y 8, respectivamente, para dar paso a la programación veraniega del canal.

Los dos programas terminaron sus respectivas ediciones al alza, con sendos récords de cuota y aprovechando la debilidad de sus rivales para liderar sin oposición. En cambio, la ficción protagonizada por Adriana Ugarte y María León perdió por la mínima en estricta competencia contra el estreno de ¡Vaya vacaciones!, pero aun así complicó el aterrizaje del reality de Telecinco y se marchó como la serie española más vista de la temporada en el horario estelar.

Audiencias de los finales emitidos en verano por Antena 3:

Final de 'Mask Singer 3' (5 de julio): 20% y 1.594.000 (líder)

Final de 'Heridas' (6 de julio): 11% y 1.040.000

Final 'La Voz Kids 8' (8 de julio): 17.2% y 1.253.000 (líder)

Final de 'Tu cara me suena 10' (21 de julio): 23.4% y 1.894.000 (líder)

A estos finales le siguió, un par de semanas más tarde, el de Tu cara me suena 10, que marcó el mejor dato de todos (23.4% y 1.894.000) para cerrar otra exitosa edición.

El 'cara a cara' de Sánchez y Feijóo (10 de julio)

Antena 3 ofreció entre medias de los primeros finales y el de Tu cara me suena 10 su emisión más vista del verano. Hablamos, claro está, del 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el único que protagonizaron los líderes de PSOE y PP durante la campaña electoral del 23J.

El debate, conducido por Ana Pastor y Vicente Vallés, fue emitido en directo el 10 de julio por Antena 3 y laSexta, y obtuvo un 46.5% de share y 5.910.000 espectadores en la suma de ambas cadenas. Por separado, Antena 3 fue la opción preferida del público con un 25.1% de cuota y 3.194.000 televidentes (laSexta obtuvo un 21.4% y 2.716.000).

Ni qué decir tiene que el 'cara a cara' arrasó esa noche a la competencia. Además, dejó a Antena 3 bien posicionada para liderar la noche electoral del 23 de julio. Más si cabe después de la victoria que consiguió en las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Sin embargo, la cadena no pudo revalidar dicho triunfo al verse sorprendida por La 1, que dio la campanada al liderar la noche de las generales. Aun así, el especial de Vicente Vallés (13.6% y 1.791.000) plantó cara con un buen dato y venció a la cobertura de Antonio García Ferreras en laSexta.

'Hermanos' y 'Secretos de familia'

El prime time veraniego de Antena 3 ha presentado menos novedades que los de La 1 y Telecinco. Entre lo ya comentado, porque la cadena de Atresmedia ha seguido tirando de Hermanos y Secretos de familia para ocupar tres de sus siete noches de la semana. Esto, por supuesto, ha dado estabilidad a su horario estelar, que ha sufrido menos vaivenes que el de sus contrincantes gracias a la fidelidad que atesoran las dos series turcas.

Hermanos, por ejemplo, apenas ha cedido 8 décimas y 229.000 espectadores entre su primer capítulo de julio y el último emitido hasta la fecha en agosto. En total, 16 entregas repartidas entre lunes (7), martes (8) y miércoles (1) que la serie otomana ha saldado con una media del 13.8% de share y 1.209.000 televidentes, situándose seis décimas por encima de la media de Antena 3 en el global de esos 16 días de emisión (13.8% vs 13.2%).

De todos ellos, Hermanos ha liderado 10, que podrían haber sido más de no ser por la llegada del Grand Prix, el único rival que le ha ganado en todo el verano (cinco derrotas en otros tantos duelos).

Audiencias de 'Hermanos' en julio y agosto:

Lunes 3 de julio: 14.1% y 1.305.000 (líder)

Martes 4 de julio: 13.7% y 1.286.000 (líder)

Martes 11 de julio: 14.2% y 1.256.000 (líder)

Miércoles 12 de julio: 15.3% y 1.267.000 (líder)

Lunes 17 de julio: 13.6% y 1.193.000 (líder)

Martes 18 de julio: 13.6% y 1.278.000 (líder)

Lunes 24 de julio: 12.4% y 1.212.000 (llega el Grand Prix)

Martes 25 de julio: 14.5% y 1.302.000 (líder)

Lunes 31 de julio: 12.4% y 1.194.000

Martes 1 de agosto: 14.6% y 1.241.000 (líder)

Lunes 7 de agosto: 13.3% y 1.148.000

Martes 8 de agosto: 14.3% y 1.232.000 (líder)

Lunes 14 de julio: 13.6% y 1.092.000

Martes 15 de agosto: 15% y 1.175.000 (líder)

Lunes 21 de agosto: 12.7% y 1.084.000

Martes 22 de agosto: 13.3% y 1.076.000

MEDIA: 13.8% y 1.209.000

Pese a esto último, Hermanos es la única oferta del prime time de Antena 3 -y la única de la parrilla en general, junto a La película de la semana y el mencionado Grand Prix- que todavía no ha bajado del 10% de cuota y el millón de espectadores en alguna de sus emisiones veraniegas.

Secretos de familia estaba en este selecto grupo hasta el pasado domingo, cuando perdió la barrera del millón. Aun así está completando un verano más que digno.

Audiencias de 'Secretos de familia' en julio y agosto:

Domingo 2 de julio: 11.4% y 1.115.000

Domingo 9 de julio: 11.8% y 1.073.000

Domingo 16 de julio: 11.4% y 1.037.000

Domingo 30 de julio: 13.1% y 1.027.000

Domingo 6 de agosto: 11.9% y 1.010.000

Domingo 13 de agosto: 12% y 1.038.000 (líder)

Domingo 20 de agosto: 10.6% y 937.000

MEDIA: 11.7% y 1.034.000

No obstante, está promediando más cuota (11.7%) en su día de emisión que la propia cadena (10.3% en los últimos siete domingos). En parte, porque el canal no es tan fuerte ese día como en el resto de la semana. Pero también porque la serie turca, pese a no haber sido nunca tan exitosa como otras, sí ha mostrado siempre una gran regularidad dentro de sus márgenes, como refleja su trayectoria estival.

'Violeta como el mar' y 'ACI'

Hermanos y Secretos de familia llevan amenizando las noches de Antena 3 desde la segunda mitad de 2022, de ahí que hayan llegado al verano de 2023 con una base de fans bien consolidada. Algo que ha ayudado a ambas series a afrontar con mayores garantías el bajo consumo veraniego. Sin embargo, las ficciones de estreno o las de periodicidad irregular no lo están teniendo tan fácil.

Un ejemplo claro lo encontramos en la italiana Violeta como el mar, que pese a contar en sus filas con el célebre Can Yaman, está cosechando unos números muy pobres en la ya de por sí débil noche de los miércoles. Su cuota media (8.4% en prime time) es 4 puntos más baja que la de Antena 3 en su día (12.4% entre los últimos cinco miércoles), lo que deja a las claras su rendimiento.

Audiencias de 'Violeta como el mar' en Antena 3:

Primera semana (26 de julio): 10.5% y 950.000 / 12% y 696.000 / 12.2% y 433.000 (líder)

Segunda semana (2 de agosto): 9.2% y 828.000 / 9.6% y 539.000

Tercera semana (9 de agosto): 7.7% y 654.000 / 8.1% y 442.000

Cuarta semana (16 de agosto): 6.9% y 570.000

Quinta semana (23 de agosto): 7.9% y 654.000 / 6.9% y 369.000

MEDIA: 8.4% y 731.000 (prime time) / 9.7% y 496.000 (late night)

En la siguiente noche, la de los jueves, la francesa ACI (Alta Capacidad Intelectual) marcha levemente mejor, pero su tercera temporada está refrendando el desgaste que ya sufrió durante la segunda, emitida hace un año. Su cuota media (8.7%) es casi 4 puntos inferior a la de Antena 3 (12.5%) a lo largo de los seis jueves que lleva en pantalla.

Audiencias de la tercera temporada de 'ACI' en Antena 3:

Primera semana (13 de julio): 8.9% y 865.000 / 10.6% y 625.000 (late night)

Segunda semana (20 de julio): 8.7% y 814.000

Tercera semana (27 de julio): 8.3% y 727.000

Cuarta semana (3 de agosto): 9% y 743.000

Quinta semana (10 de agosto): 9.7% y 796.000

Sexta semana (17 de agosto): 7.9% y 660.000

MEDIA: 8.7% y 767.000 (prime time)

'Password'

Con permiso de estas dos series, la gran novedad veraniega de Antena 3 es la nueva etapa de Password. Tras su paso por Cuatro entre 2008 y 2010, el celebre concurso ha vuelto 13 años después a la televisión española con una versión renovada presentada por Cristina Pedroche.

A diferencia de la etapa original, esta segunda no se emite diariamente por las tardes, sino cada viernes en prime time. Una ubicación donde, de momento, el Password de Antena 3 permanece invicto, aunque con unas cifras nada deslumbrantes (10.9% de cuota y 969.000 espectadores de media tras cuatro entregas). Y eso que su teórico gran rival, La última noche (Telecinco), está rindiendo a un nivel muy bajo.

Audiencias de 'Password' en Antena 3:

Viernes 28 de julio: 12.7% y 1.184.000 (líder)

Viernes 4 de agosto): 11.5% y 1.008.000 (líder)

Viernes 11 de agosto): 9% y 780.000 (líder)

Viernes 18 de agosto): 10.4% y 907.000 (líder)

MEDIA: 10.9% y 969.000

Por tanto, el concurso está más cerca de ¡Allá tú! que del Grand Prix en el ranking de programas que este verano han sabido explotar el factor nostalgia. Al menos subió en su última entrega, aunque necesitará mucho más para igualar la media de Antena 3 la noche de los viernes (10.9% vs 12.5%) y, sobre todo, para garantizarse su continuidad más allá de esta temporada estival.