Tensión entre Ana Rosa y un organizador de la supuesta orgía del Viña Rock: “Me pareces una manipuladora”

El TardeAR del jueves estuvo marcado, entre otras cosas, por la tensa conversación que Ana Rosa Quintana tuvo con Barëh, uno de los organizadores de la supuesta orgía iba a celebrarse ese mismo día en pleno festival Viña Rock.

El colectivo 'Sexiliades', del que forma parte el entrevistado, anunció bajo el lema 'Si nos organizamos, follamos todxs', un programa que incluía un “encuentro para conocernos” y un “taller de iniciación a primeros contactos en una orgía”. La convocatoria corrió como la pólvora. De hecho, más de 9.000 personas se metieron en el canal de Telegram 'Viñaorgía', lo que hacía pensar en la celebración de una orgía multitudinaria. Sin embargo, ni hubo orgía ni multitud, solo una reunión de unas 45-50 personas para hablar de sexo, tal y comprobaron los medios de comunicación allí presentes.

En su comparecencia ante los mismos, Barëh culpó del malentendido al “morbo barato de Ana Rosa Quintana y la p... Griso”, palabras que horas más tarde le llevaron a hablar con la presentadora de Telecinco, que comenzó la entrevista tal que así: “Hola Barëh, aquí la manipuladora”. “Buenas tardes, manipuladora”, respondió el entrevistado.

“En ningún momento prometimos una orgía”

Según Ana Rosa, los organizadores “tomaron el pelo” a la gente, algo que Barëh negó categóricamente diciendo que ellos no habían convocado ninguna orgía, sino simplemente un taller para hablar sobre “sexualidad” y “consentimiento”. “En ningún momento prometimos ninguna orgía de 7.000 personas, eso es un derivado del boom que ha hecho los medios de comunicación”, comentó al respecto.

Sin embargo, para la presentadora el lema del taller apuntaba a otra cosa: “'Si nos organizamos, follamos todos', pues ya me contarás”. Es más, acusó a los organizadores de crear “una falsa expectativa”, lo que llevó a Barëh a defender otra vez que no había sido así, que simplemente se habían reunido para concienciar sobre el sexo que se practica en el contexto del festival pues, según dijo, “tenemos constancia de agresiones sexuales, violaciones, etc.”

Ana Rosa aprovechó para preguntarle si era cierto eso, que en el Viña Rock se han producido esa clase de delitos sexuales. “¿Os sorprende de verdad?”, preguntó irónicamente el entrevistado. “A mí no me sorprende, lo que me sorprende es que, si las hay, no las hayan denunciado”, respondió la presentadora. A continuación, Barëh pidió “más recursos” para evitar esta clase de situaciones, pues cree que dar condones, como hace la organización desde hace cinco años “está muy bien”, pero se preguntó dónde están las “charlas que se dan para que este tipo de cosas no pasen”.

“Se supone que el que va a ese festival ya es mayorcito para saber que se tiene que poner un condón con una persona que no conoce”, señaló Ana Rosa. “Pensar que el recibimiento de esa información ya nos hace totalmente inmunes a cagarla sería demagogia. Sabemos que esas cosas pasan”, replicó el entrevistado.

“Me pareces una manipuladora, a mí y a mucha gente”

La respuesta no gustó nada a la periodista, que así se lo hizo saber. “Lecciones a estas alturas, las mínimas”, le dijo. “¿Lecciones de qué? ¿Cuántas veces has ido al Viña Rock?”, preguntó a su vez Barëh. “He ido a un montón de festivales. O qué crees tú, ¿que has inventando los festivales de música?”, siguió Ana Rosa, que como “primera lección” pidió a Barëh que se disculpara con Susanna Griso: “Lo de manipuladora me da igual, pero creo que debes pedirle perdón a Susanna Griso, a la que has insultado gravemente”.

“¿Cómo hemos cambiado de una tema a otro? No hemos acabado uno y ya estás abriendo otro. Por eso no quería yo hablar contigo”, apuntó el organizador de la polémica convocatoria. “Pues porque soy la comunicadora, dirijo el programa y hago las preguntas que creo oportunas”, contestó Ana Rosa, cuya respuesta no gustó esta vez a Barëh. “Si te vas a poner en este plan, yo insisto en que me pareces una manipuladora, a mí y a mucha gente”.

Acto seguido, la presentadora dio por terminada la entrevista: “Tengo más educación que tú. Voy a obviar lo que tú me pareces a mí. Buenas tardes”. Una vez finalizada la conversación, AR dejó una última frase sobre este asunto: “Si este es el señor que va a dar educación sexual, cuidado con los jóvenes y los niños”.