Susanna Griso agradece la defensa de Ana Rosa a raíz de la supuesta orgía del Viña Rock: “Este sujeto me insultó”

Susanna Griso ha agradecido a Ana Rosa Quintana que la defendiera públicamente de los insultos de uno de los organizadores de la supuesta orgía que se iba a celebrar en el festival de música Viña Rock.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Barëh, que ha actuado como portavoz del evento, negó que el objetivo del mismo fuera una orgía multitudinaria. Bajo el lema “Si nos organizamos, follamos todxs”, la actividad incluía un “encuentro para conocernos” y un “taller de iniciación a primeros contactos en una orgía”.

Barëh defendió la importancia de crear conciencia sobre la “sexualidad” y el “consentimiento” en espacios multitudinarios como son los macrofestivales de música. “En ningún momento prometimos ninguna orgía de 7.000 personas, eso es un derivado del boom que han hecho los medios de comunicación”, señaló antes de denunciar “el morbo barato de Ana Rosa y la puta Griso”. Los programas que presentan (TardeAR y Espejo Público) han dedicado una amplia cobertura al tema.

El jueves, Ana Rosa tuvo ocasión de entrevistar a Barëh, quien la había llamado “manipuladora”, y a lo largo de la conversación, que resultó ser especialmente tensa, la presentadora de Telecinco le emplazó a disculparse con su compañera de Antena 3: “Lo de manipuladora me da igual, pero creo que debes pedirle perdón a Susanna Griso, a la que has insultado gravemente”. El portavoz de la actividad evitó hacerlo en ese preciso momento.

Este viernes, desde Espejo Público, Griso ha agradecido las palabras de quien fuera su mayor rival en la franja matinal. Tras acusar a los promotores del evento de generar confusión con un “titular que buscaba escandalizar”, la catalana se ha dirigido a la presentadora de Mediaset.

“Uno de los que lo organizaba dice que las manipuladoras somos Ana Rosa y una servidora”, ha dicho Griso mientras sus tertulianos cerraban filas en torno a ella. Y acto seguido ha hecho un guiño a la presentadora de TardeAR: “Le agradezco a Ana Rosa que me haya defendido públicamente, porque este sujeto me insultó”, ha sentenciado para cambiar de tema, no sin antes cuestionar los valores “feministas” de Barëh.