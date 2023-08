El verano de La 1, entre el éxito del 'Grand Prix' y otros aciertos para dar el 'sorpasso' a Telecinco

Si hace una semana analizamos el verano ‘horribilis’ que está viviendo Telecinco, ahora toca hablar de cómo uno de sus rivales, La 1, está aprovechando la época estival para reverdecer viejos laureles. La cadena pública, siguiendo la buena senda que tomó a partir de mayo, va camino de firmar su mejor verano desde 2018. Es más, en estos momentos puede presumir de ser el segundo canal más visto de nuestra televisión, sólo por detrás de Antena 3.

ANÁLISIS | El verano 'horribilis' de Telecinco, en el que ha tropezado con casi todas sus apuestas hasta mínimos históricos

Más

Su sorpasso sobre Telecinco se produjo en julio y, salvo giro inesperado de los acontecimientos, será revalidado en agosto. Y aunque es cierto que la crisis del canal de Mediaset ha jugado un papel esencial en este asunto, también es justo reconocer los méritos que ha hecho TVE para escalar en el ránking. Porque sólo con los tropiezos ajenos no alcanza para subir 1.4 puntos respecto a julio de 2022 (9.9% vs 8.5%), y 1.6 sobre lo acumulado el año pasado a estas alturas de agosto (9.6% vs 8% a día 17).

Ahora bien, ¿cuáles son esos aciertos a los que nos referimos? Pues, a grandes rasgos, una mezcla de nuevos -y no tan nuevos- programas de entretenimiento, citas políticas de gran relevancia y retransmisiones deportivas que, en mayor o menor medida, ha contado con el respaldo del público. Los analizamos a continuación, contenido a contenido.

El 'Grand Prix'

Tras años y años de rumores y peticiones sobre su vuelta, “el programa del abuelo y el niño” regresó el pasado 24 de julio tras 18 años de ausencia en La 1. Lo hizo con un éxito arrollador, siendo el mejor estreno del año y consiguiendo un dato más propio de otra época (26.1% y 2.572.000 espectadores). A la semana siguiente confirmó su gran acogida (24.9% y 2.251.000), aunque entre las dos últimas galas ha perdido 9.1 puntos y casi 1.1 millones de espectadores, lo que ha dejado al mítico concurso al borde de perder el millón de televidentes.

Audiencias del 'Grand Prix' en La 1:

24 de julio: 26.1% y 2.572.000 (líder)

31 de julio: 24.9% y 2.251.000 (líder)

7 de agosto: 20.6% y 1.719.000 (líder)

14 de agosto: 15.8% y 1.198.000 (líder)

MEDIA: 21.8% y 1.935.000

Pero con independencia de que esto último se acabe produciendo, el Grand Prix ya es, con total seguridad, el gran éxito del verano. Después de cuatro galas promedia un 21.8% de cuota y 1.935.000 espectadores, un registro que no sólo es insultantemente elevado para la temporada estival, sino también para la práctica totalidad de ofertas de prime time del último año.

Además, su media supera en casi 10 puntos a la de La 1 en el global de los cuatro lunes en los que se ha emitido (21.8% vs 12.1%). Vamos, que la cadena pública ha acertado con su apuesta más nostálgica. Solo queda por ver cómo acabará el Grand Prix y si la fiebre por su vuelta se limita a esta edición o si, por el contrario, el concurso se asegura otra temporada el próximo verano.

'José Mota Live Show'

Las audiencias del Grand Prix son tan altas que no se pueden comparar con las de ningún otro formato veraniego. Aun así, el programa de Ramón García no es la única novedad de La 1 que está dando la talla en el horario estelar. También lo está haciendo, aunque de una manera mucho más moderada, José Mota Live Show, lo nuevo del cómico manchego para la cadena pública.

Un formato que, a falta de dos entregas por emitir, ya puede decirse que ha roto la particular mala racha que arrastraba el humorista con sus últimos proyectos. Porque obviando sus célebres especiales de Nochevieja, ni El acabose (2017), ni Hoy no, mañana (2019) ni ¿Y si sí...? (2021) -los dos últimos, solo como director- despuntaron dentro de los márgenes de La 1 en cada uno de esos años.

Audiencias de 'José Mota Live Show':

20 de julio: 12.5% y 1.229.000 (líder)

27 de julio: 10.7% y 970.000 (líder)

3 de agosto: 9.9% y 918.000 (líder)

10 de agosto: 9.2% y 819.000 (segundo)

17 de agosto: 9.6% y 831.000 (líder)

MEDIA: 10.3% y 953.000

José Mota Live Show, en cambio, sí lo está haciendo. Así lo demuestra, por ejemplo, que sus primeras cinco entregas hayan promediado un 10.3%, siete décimas más que La 1 (9.6%) en el total de sus cinco jueves. Por si fuera poco, el programa, copresentado por Patricia Conde, ha liderado cuatro de los cinco a pesar de enfrentarse al nuevo reality de la factoría Telecinco (Vaya vacaciones) y una serie de éxito testado en Antena 3 (ACI).

'El puente de las mentiras'

Menos impacto ha tenido el concurso El puente de las mentiras, presentado por Paula Vázquez. A diferencia de los dos primeros programas analizados, su cuota media (8.6% tras cuatro emisiones) es inferior a la de La 1 (9.5%). Aun así, ha rascado un par de victorias en el horario estelar aprovechando que su noche, la del miércoles, es ahora mismo la más débil de toda la semana.

Audiencias de 'El puente de las mentiras'

26 de julio: 10.1% y 986.000 (segunda opción)

2 de agosto: 9.2% y 885.000 (líder)

9 de agosto: 7.7% y 696.000 (tercera opción)

16 de agosto: 7.5% y 677.000 (líder)

MEDIA: 8.6% y 811.000

De hecho, le bastó con un 7.5% de share y 677.000 televidentes -su peor dato hasta el momento- para ser la oferta más vista del prime time en su última entrega. Además, su correcto inicio fue clave para que TVE sumara 6 liderazgos de prime time en 7 días entre finales de julio y principios de agosto. Una racha que demuestra que a las novedades de La 1 no les ha ido mal este verano.

'Lazos de sangre'

El programa de crónica social ha estrenado este verano su sexta temporada, la primera con Jordi González al frente de los debates. El rendimiento del formato está lejos de sus mejores días, pero aun así es mejor que el de la quinta temporada, que sufrió diferentes cambios de día y estrategias de programación durante su emisión entre septiembre y noviembre de 2022.

Ahora, de vuelta al verano, la época para la que fue concebido y donde vio la luz, Lazos de sangre está recuperando una pequeña parte del brillo perdido. Sin embargo, no es suficiente para que sus documentales superen la media de La 1 los martes (8.5% vs 9.4%), si bien sus debates sí están por encima (10.2% vs 9.4%) gracias a emitirse en late night.

El espacio no ha liderado ningún día por culpa de la serie turca Hermanos (Antena 3), indiscutible dominador de los martes, pero sí ha dejado un dato curioso: su documental con mejor cuota (9.8%) no es uno nuevo, sino una reposición de uno de Marisol que ya ofreció en 2019.

Audiencias de las nuevas entregas de 'Lazos de sangre':

11 de julio: 8.2% y 838.000 / 10.1% 640.000

18 de julio: 7.5% y 805.000 / 10% y 689.000

25 de julio: 9.1% y 958.000 / 10.6% y 664.00

1 de agosto: 8.2% y 819.000 / 10% y 662.00

8 de agosto: 9.8% y 934.000 / 10.6% y 589.000

MEDIA: 8.5% y 871.000 / 10.2% y 649.000

'La Señora'

Dejamos el prime time para saltar a la franja de tarde. Concretamente, al tramo de 17:30 a 18:30, donde TVE sigue probando series de época hasta que Salón de té La Moderna, su próxima apuesta por el género, vea la luz. Por ahora, esa hora de parrilla la ocupa La señora, que volvió a principios de agosto para coger el testigo de El paraíso de las señoras, que no ha funcionado en audiencias.

La serie protagonizada por Adriana Ugarte ha regresado por sorpresa 13 años después de su final, entre críticas de su creadora a TVE por el formato de reemisión y sin intención de aprovechar el interés mediático por Rodolfo Sancho, que también aparece en la ficción y que ahora mismo está de máxima actualidad por el caso de su hijo, Daniel Sancho.

Después de 8 emisiones (a 17 de agosto), la reposición de La señora promedia un 7.7% de cuota y 617.000 seguidores, prácticamente dos puntos menos que la media de La 1. Por tanto, tampoco está siendo la solución al problema que la pública tiene en esa franja, donde lleva todo el año experimentando un fuerte bajón después de cada capítulo de La Promesa. Afortunadamente para sus intereses, esta última también está rindiendo bien en verano con medias superiores al 11% de cuota y el millón de espectadores.

'Vamos a llevarnos bien'

Saltamos de la tarde al late night, donde también encontramos una 'novedad' en La 1. Y sí, lo ponemos entre comillas porque hablamos de Vamos a llevarnos bien, programa de humor que ya se estrenó en febrero, pero que TVE suspendió la misma semana de su lanzamiento tras su paupérrimo debut (4.8% y 486.000 en prime time).

El canal se comprometió a recuperarlo más adelante, previo paso por “talleres” y ya sin Ana Morgade al frente por problemas de agenda. Su rol lo asume ahora otra 'exzapeadora', Lorena Castell, con la tranquilidad de saber que, viendo los precedentes y la nueva franja de emisión del formato, la exigencia de conseguir grandes audiencias es mínima. Hasta la fecha ha conducido cinco entregas con unos promedios de 7.1% de share y 334.000 televidentes, que no está mal para ser late night.

Audiencias de 'Vamos a llevarnos bien'

20 de julio: 8.7% y 457.000

27 de julio: 7.3% y 306.000

3 de agosto: 7% y 314.000

10 de agosto: 6.3% y 305.000

17 de agosto: 6.3% y 287.000

MEDIA: 7.1% y 334.000

Las elecciones del 23J

Más allá de los aciertos en el área de entretenimiento y del sorpasso a Telecinco, quizá lo más importante para La 1 este verano haya sido recuperar su condición de referente informativo en las grandes noches electorales. El primer aviso lo dio el 28M, cuando cortó su racha de derrotas ante laSexta. Sin embargo, el golpe definitivo llegó dos meses más tarde con su victoria en la noche del 23J.

Entonces, el especial conducido por Carlos Franganillo y Alejandra Herranz ganó la partida a los de Vicente Vallés (Antena 3) y Antonio García Ferreras (laSexta). Y además, con muy buenos datos: 15.4% y 2.048.000 para el primer bloque nocturno y un 18.2% y 1.954.000 para el segundo. Antes, La 1 ya sacó réditos de la campaña electoral sumando sendos triunfos en audiencias con el debate a 7 de los portavoces parlamentarios (16.4% y 1.672.000 el 13 de julio) y el debate a 3 entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal (28.8% y 3.460.000 el 19 de julio pese a la ausencia de Núñez Feijóo).

Por tanto, el matinal de Marc Sala y Silvia Intxaurrondo se aproxima en buena forma a la nueva temporada. Algo vital para los intereses de La 1, que a partir de septiembre se enfrentará a una etapa de cambios en la franja matinal. Por el camino, La Hora de La 1 aprovechó el julio electoral para firmar su mejor mes de siempre en cuota (11%) y el más visto en espectadores desde marzo de 2022 (238.000 espectadores). En lo que llevamos de agosto, el formato de actualidad se está manteniendo por encima del doble dígito (10.3% hasta el día 17) y los 200.000 adeptos (216.000, concretamente).

Cambios propios con el lanzamiento de Mañaneros, nuevo formato de actualidad y entretenimiento presentado por Jaime Cantizano. Y también ajenos, pues Telecinco se adentra en una nueva era por las mañanas sin Ana Rosa Quintana, que salta a las tardes, y con Ana Terradillos y Joaquín Prat a los manos a través de dos programas diferentes: La mirada crítica y Vamos a ver, respectivamente. Una triple apuesta de calado que, de salir mal al canal de Mediaset, podría beneficiar a sus grandes rivales. Entre ellos, La 1, que podría pescar en río revuelto como está haciendo ahora en otras franjas.

Los eventos deportivos

Terminamos nuestro repaso con otro contenido vital para La 1: el deporte. La cadena pública, que durante la temporada emitió el Mundial de Qatar y la final de la Champions League, también se ha apoyado este verano en grandes eventos deportivos para impulsar sus cifras de audiencia. Por ahora, la competición que le ha reportado mejores cifras ha sido la Eurocopa Sub-21 masculina, que explotó al máximo gracias a la llegada de España a la final.

Audiencias de la Eurocopa Sub-21:

España Suiza (1 de julio; cuartos): 15.6% y 1.338.000 / 16.3% y 1.616.000 (prórroga)

España-Ucrania (5 de julio; semifinales): 18.1% y 1.917.000

España-Inglaterra (8 de julio; final): 22.9% y 1.930.000

MEDIA (tiempo reglamentario): 18.8% y 1.728.000

Después, tenemos un clásico de los veranos de La 1: el Tour de Francia. Sin embargo, la cobertura este año ha sido diferente, pues la cadena ha priorizado mantener la emisión de La Promesa, el gran baluarte de su programación diaria, antes que volcarse de lleno con la ronda gala. De ahí que el primer canal de TVE solo haya emitido seis etapas de esta edición -las más relevantes, eso sí- y haya cedido el desenlace del resto a La 2. La jugada le ha salido bien, pues el público ha seguido siendo fiel a La Promesa y el Tour, cuando tenía una etapa para destacar, lo ha hecho.

Audiencias del Tour de Francia 2023 en La 1:

9 de julio: 11.5% y 1.153.000

15 de julio: 15.7% y 1.532.000

16 de julio: 13.3% y 1.318.000

18 de julio: 14% y 1.375.000

19 de julio: 15.9% y 1.548.000

22 de julio: 14.8% y 1.455.000

MEDIA: 14.2% y 1.396.000

La Sub-21, como decíamos, se clasificó para la final de la Eurocopa de su categoría. Y este Tour, gracias al segundo duelo consecutivo entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, ha sido considerado por muchos como uno de los mejores de la historia. Pero es que la suerte de La 1 no acaba aquí este verano, pues también ha emitido la primera final de España en un Mundial femenino de fútbol.

El combinado nacional alcanzó este hito tras ganar agónicamente en semifinales a Suecia, partido que entonces se convirtió en el de mayor cuota del fútbol femenino en nuestro país (45.4%) y en el más visto de la selección española en un mundial (1.921.000). El resto del torneo no se ha movido en esas cifras por culpa de unas fechas -finales de julio y mediados de agosto- y unos horarios complicados -de madrugada o a primera hora de la mañana- para atraer grandes audiencias. Aun así, las horas de los encuentros han ayudado a La 1 a conseguir cuotas de pantallas sobresalientes.

Audiencias en La 1 de los partidos de España Mundial femenino de fútbol:

España-Zambia (26 de julio; fase de grupos): 20.8% y 511.000

España-Japón (31 de julio; fase de grupos): 18.6% y 449.000

España-Suiza (5 de agosto; octavos): 37.1% y 398.000

España-Países Bajos (11 de agosto; cuartos): 27.4% y 314.000 / 42.7% y 356.000 (prórroga)

España-Suecia (15 de agosto; semifinales): 45.4% y 1.921.000

MEDIA (tiempo reglamentario): 29.8% y 718.000

El rendimiento de estas tres competiciones compensa los dos 'pinchazos' deportivos que La 1 ha sufrido este verano. El primero, el del partido de Carlos Alcaraz en la Copa Hopman (8.9% y 644.000 ante Goffin el 21 de julio), que la pública emitió por ser el primero del murciano tras ganar Wimbledon. Y el segundo, el de los amistosos de la selección de baloncesto (6.6% y 608.000 de media con los duelos ante Venezuela, Eslovenia y Estados Unidos). De hecho, el último hasta la fecha, contra Canadá, fue emitido a última hora en La 2 (3.6% y 348.000).

Pero hablamos de amistosos, así que la historia promete ser diferente cuando empiece el Mundobasket, que La 1 empezará a ofrecer dentro de unos días. Igual que una nueva edición de La Vuelta, con la que, a buen seguro, también cosechará buenas audiencias cuando se acerquen las etapas decisivas. Pero éstas llegarán en septiembre, una vez que La 1 haya cerrado su mejor verano del último lustro.