'El Conquistador' de TVE recupera a un concursante mítico de su edición vasca, que lanza un órdago al programa

TVE estrenará muy pronto la versión nacional de El Conquistador con uno de los concursantes más famosos de la edición que se emite en la televisión vasca ETB.

'El Conquistador' desvela los primeros concursantes oficiales de su edición inaugural en TVE

Más

El reality ha recuperado a David Seco, el deportista profesional que ganó en 2012 la octava temporada. Aunque el vizcaíno ya era conocido en el mundo del deporte, donde se colgó unas cuantas medallas como ciclista de ciclocrós, El Conquistador del fin del mundo le catapultó a la fama definitivamente.

Tras ganar aquella edición, siguió ligado al programa. Después fue capitán de equipo en 2014, 2015, 2017, 2019 y 2021. También ejerció de tertuliano.

En su vídeo de presentación, Seco, de 50 años, reconoce que cuenta con ventaja, pero deja claro que no compartirá con sus compañeros todo aquello que aprendió durante su paso por el reality.

“La experiencia que tengo acumulada es mía y para mí. Si les cuento todo lo que sé, terminan sabiendo lo mismo que yo. Que vayan al cole y aprendan. Cuidadito con el viejo y veterano, que se lo pondrá muy difícil”, les avisa.

Seco tiene confía plenamente en sus capacidades. Como se suele decir coloquialmente, no necesita abuela para enunciar sus gestas: “Hace 12 años que estuve como concursante. Gané cinco duelos, gané la aventura y era imbatible. En la décima edición fui por primera vez como capitán y, por qué no decirlo, también he sido el puto jefe como capitán”.

“Mi lema siempre fue ganar, ganar o ganar... y a estas alturas no nos vamos a bajar del barco”, dice este exciclista natural de Busturia que incluso reta al equipo del programa: “No hay la suficiente dureza en esta aventura para mí”. Eso está por ver.

La nueva versión de El Conquistador se estrenará en La 1 de TVE próximamente con Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi al frente. Todavía no hay fecha exacta para su lanzamiento, aunque muy probablemente será a lo largo de septiembre.