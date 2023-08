'El Conquistador' desvela los primeros dos concursantes oficiales de su edición inaugural en TVE

La promoción de El Conquistador continúa a paso firme en TVE. El reality de supervivencia extrema ha comenzado a desvelar los perfiles de los 33 participantes de su primera edición en la cadena pública.

Este lunes han desvelado los dos primeros perfiles completos del casting de esta temporada, si bien todos ellos se dejan ver ya en una promo. Hay que recordar que el amplio número de concursantes se explica por los tres grupos en los que estarán divididos durante la competición, uno compuesto solo por hombres (liderado por Cesc Escolà), otro por mujeres (con Joana Pastrana al frente) y otro mixto (con Patxi Salinas).

Los primeros nombres con pasado en medios

Los primeros aspirantes a conquistadores a los que podemos poner nombre y cara se llaman Jaime Polvillo y Mireia Cabañes, y de ambos disponemos ya de vídeos de presentación.

En cuanto al resto, en las imágenes de la grabación difundidas por la cadena pública también podemos identificar a algunos rostros con pasado televisivo. Ahí estaba Pepa Sanz, que los fieles espectadores de Sálvame en Telecinco también reconocerán como “Pepitator”, una de las primeras en ser reconocidas.

Pero también tenemos otros participantes como la influencer Carmen Stefano, conocida como Trimadre de Princesas en Instagram, donde acumula más de 360.000 seguidores en Instagram, y casada con el exportero del Athletic de Bilbao Gorka Iraizoz; y Matías Padial, ganador junto a su primo Nabil de la sexta edición de Pekín Express, emitida por laSexta, y que también participó en La isla de las tentaciones 6 como soltero.

A todos ellos iremos dedicándoles espacio, pero de momento comenzamos con los que ya se han presentado por sí mismos a través de vídeos.

Los primeros dos concursantes

· Jaime Polvillo

Jaime Polvillo, tiene 21 años y viene de Sevilla. Es humorista y barrendero de profesión y pide que le “traigan a tíos buenos”. “Si me tengo que pelear, me voy a pelear”, avisaba, y asegura no aguantar a las personas que no sepan vivir la aventura: “Yo no estoy fuerte, yo estoy loca, y aquí estoy concursando”. Además de reconocerse cansino, mandaba un reto a Julian Iantzi, “que me va a comer el pie izquierdo”.

· Mireia Cabañes

Es valenciana y se dedica al surf adaptado. En esta modalidad, ha sido campeona de España en 2022 y sucampeona del mundo en 2021 2022. Voy a ser una de las concursantes que más difícil lo vaya a tener pero probablemente una de las que más ganas tengas“, afirmaba la atleta paralímpica, que tuvo cáncer con siete años, por lo que tuvieron que amputarle la pierna izquierda. ”Tardo más en conseguir las cosas,pero con esfuerzo todo es posible“. Muy competitiva, se confiesa estratega.