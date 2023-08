Una colaboradora de 'Sálvame' se hace fuerte ahora como concursante de 'El Conquistador' en TVE

TVE ha empezado con fuerza la promoción de El Conquistador, destinado a ser su gran apuesta de entretenimiento de la próxima temporada. El formato, ya grabado en República Dominicana, cuenta con 33 concursantes cuyas identidades están siendo reservadas de cara al estreno. Eso sí, dentro de ese amplio grupo de aventureros, las primeras promos de La 1 sí han permitido descubrir a un rostro con pasado televisivo más que llamativo.

En el casting de la primera edición nacional del reality encontraremos a Pepa Sanz, que los fieles espectadores de Sálvame en Telecinco también reconocerán como “Pepitator”. Esta era la entrenadora personal de famosos que se encargó de poner en forma, en su momento, a Anabel Pantoja en el programa, así como a otras colaboradoras como Terelu Campos. Su rostro aparece en primer plano en la más reciente promo que la cadena pública ha lanzado, durante los primeros segundos.

La entrenadora de famosos que salió con mal pie de Sálvame

La monitora de fitness ha pasado también por programas como Cámbiame, Vena a cenar conmigo, First Dates y Got Talent, aunque fueron sus participaciones en Sálvame las que le otorgaron mayor popularidad y estabilidad. Allí, además de encargarse de poner en forma a la sobrina de Isabel Pantoja, llegó a tener una breve minisección, Un príncipe para Pepicienta, en la que se le buscaba pareja.

Cabe decir que luego ella no habló en buenos términos de la experiencia de Sálvame. En una entrevista para Bluper, se quejó de las condiciones laborales así como de cómo gestionaron la sección con Anabel: “Mi trabajo era hacerla llorar y que sufriera”, lamentó. “Yo les hacía cartas de proteínas a todos y no me daban ni de comer, ni me daban camerino para cambiarme, me dejaban ahí, en medio del pasillo”.

Las claves de 'El Conquistador'

En aquella misma entrevista ya dejó claro que si volvía a televisión sería en otras condiciones. Ahora esa vuelta se produce dentro del reality extremo producido por Hostoil (The Mediapro Studio), en cuya grabación estuvo presente verTele hace unos meses.

Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi presentarán esta primera edición a nivel nacional de un formato convertido en fenómeno en la ETB, donde lleva 19 temporadas en antena. La emitida este verano en la autonómica será la última en País Vasco que tenga a Iantzi como presentador.