Julian Iantzi apunta a ETB por su salida de 'El Conquistador': “Sé los motivos, pero no quiero hacerlos públicos”

El pasado 3 de julio, Julian Iantzi sorprendió a los espectadores de El Conquistador del Caribe al despedirse del formato estrella de ETB tras 19 ediciones al frente. Un adiós que coincide con el salto del programa aventurero a TVE con una primera edición nacional que ya se promociona, y que según trasciende ahora ha sido decisión unilateral de la cadena autonómica.

“Muy muy a mi pesar es mi última final y va a ser mi última edición como presentador de El Conquistador. La vida va por ciclos y mi ciclo ha durado 19 años”, dijo emocionado el presentador vasco a su audiencia en la gala final de la última temporada. Tras unas semanas de silencio, Iantzi ha hablado sobre su salida en una entrevista al diario Berria.

“La edición 20 la presentará otro. Yo me quedo fuera”, declara el protagonista, que prefiere no entrar en los motivos que desde ETB le han planteado al apartarle del programa que ha presentado durante 19 temporadas: “Tienen su razón. Yo la escuché y eso es todo. Nosotros somos profesionales, a veces nos contratan y deciden si renovamos o no el contrato. Después de 19 años, ETB ha decidido que es el momento de cambiar”.

“Sé los motivos, pero no quiero hacerlos públicos”

Preguntado sobre si su salto de la mano de El Conquis a TVE puede ser la razón por la que la cadena autonómica le releva en la versión local, Julian Iantzi recuerda que “llevo años trabajando para cadenas de televisión españolas y hasta ahora no ha habido problemas”. “Sé los motivos de ETB, pero no quiero hacerlos públicos. Simplemente lo acepto”, reitera.

El presentador, sin embargo, asegura que aunque no siga al frente del reality sí continuará trabajando para ETB con “otros proyectos”, sin concretar cuáles: “No tengo ni idea de lo que sucederá en el futuro”.

Además, Iantzi se muestra optimista con la acogida que pueda tener El Conquistador en su debut nacional: “Los elegidos son de clase mundial, las pruebas son muy duras y lo que sufrieron es real”, apunta, al tiempo que desvela que “Raquel Sánchez Silva ha hecho muchos realities y se ha quedado muy sorprendida”.