La ironía de Inés Hernand hacia TVE en medio de su programa con Mercedes Milá: “Otra vez sorteando el despido”

Mercedes Milá puso este jueves la provocación a debate en No sé de qué me hablas, programa de entrevistas y conversación social que conduce en La 1 junto a Inés Hernand. Para ello, las presentadoras contaron con la presencia en plató de Rossy de Palma y Javier Gurruchaga, con los que ambas reflexionaron, en compañía del participativo público, sobre cómo ha evolucionado la libertad de expresión a lo largo de la historia reciente de España.

Un drag king presente en la grada contó el conflicto que vivió por ir a uno de sus shows vestido de Jesucristo. En ese momento, Milá contó cómo llegó a ir a juicio por una portada de la revista Don Balón en los años en los que ejerció como su directora: “Para el titular La cruycifixión, por Johan Cruyff, pusieron El cristo de Velázquez. ¿Quién era la directora de la revista? Servidora. ¿Quién fue al juzgado y casi la pringa en la cárcel? Servidora”, recordó.

Inés Hernand intervino entonces para mostrarse muy “a favor del movimiento drag king”: “De hecho, te tengo que decir una cosa, no son los únicos movimientos, que tú ya conocerás muchos, subversivos, siempre con una carga política, de reivindicación. Las Pussy Riot, por ejemplo”, destacó la joven.

“Es un grupo de punk ruso que llevan como un pasamontañas de colores para reivindicar el derecho a la libertad de expresión. Mira, ahí tenemos unas imágenes bien chulas”, dijo Hernand señalando al pantallón del plató. Mientras tanto, repasaba otros casos sonados de movimientos subversivos como el que protagonizó una organización ecologista que lanzó una lata de tomate contra el cuadro de Los girasoles de Van Gogh o el que vandalizó el espejo que cubría La venus del espejo de Velázquez.

La pulla indirecta de Inés Hernand a TVE

Mercedes Milá compartió entonces sus dudas con este tipo de acciones: “Me parece una barbaridad. Evidentemente, hay que luchar contra el cambio climático, pero romper semejante espejo de semejante Venus del espejo... no”, lamentó la periodista al tiempo que Hernand optaba por replicar con una inesperada indirecta.

“Yo solo informo, no me estoy posicionando, porque estoy... en Televisión Española”, dijo con sorna la presentadora mientras los asistentes estallaban en un sonoro aplauso. “Otra vez, Mercedes, otra vez sorteando el despido”, bromeó aludiendo a la polémica que vivió durante el pasado Orgullo LGTBIQ+ cuando un comentario suyo provocó cierta polémica en la pulla.

En un acto de Gen Playz, programa que conducía para la plataforma, Hernand despidió la emisión asegurando que esperaba “una victoria progresista” en las elecciones generales del 23J. El revuelo que causaron sus palabras hizo que RTVE Play optara por eliminar el programa de su plataforma, alegando que “una afirmación no contemplada en el guion podría afectar a su compromiso de neutralidad, pese a tratarse de un programa de entretenimiento.

Una polémica de la que no dudó en hablar también durante una reciente entrevista con verTele: “Creo que en todo momento me he comportado como una señora, otra cosa está en que yo tenga una línea editorial o una serie de cuestiones que en un momento dado pueden comprometer la imparcialidad o lo que cojones sea de la cadena”, comentaba a raíz de ese capítulo. Desde entonces, la pública ha seguido contando con ella, ya que en noviembre cubrió para RTVE Play la alfombra de los Latin Grammy, por lo que no llegó a sentir que hubiera “un portazo” por parte de TVE. Por otro lado, aseguraba ver difícil que vaya a estar en el Benidorm Fest 2024 pese a haber sido parte activa de las dos primeras ediciones: “No, no me han llamado”.