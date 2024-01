Ismael Beiro regresó a la casa de 'GH' 24 años después de ganar el reality: “La echaba de menos”

Telecinco dio este jueves el pistoletazo de salida a la segunda edición de GH Dúo, versión por parejas de su mítico reality de convivencia. Antes de desvelar la identidad de todos sus concursantes, el programa presentado por Marta Flich sorprendió a la audiencia con la reaparición en televisión de un viejo conocido del formato: Ismael Beiro, ganador del primer Gran Hermano hace prácticamente 24 años.

El gaditano volvió por una noche a la casa de GH aunque, eso sí, en un emplazamiento diferente al que se encontraba la casa de la primera entrega del reality, la cual recordemos que se hallaba en el municipio madrileño de Soto del Real. A partir de la segunda edición, Gran Hermano se trasladó a Guadalix de la Sierra, donde se ha mantenido hasta nuestros días.

Ismael Beiro regresó al programa que lo catapultó a la fama en el año 2000 para darle una sorpresa a Manuel González, exparticipante de La isla de las tentaciones que probará suerte ahora en otro formato de Mediaset. En su vídeo de presentación, el joven procedente de Cádiz aseguró que Beiro era su concursante favorito de toda la historia de GH, por lo que el formato de Zeppelin decidió propiciar un encuentro muy especial.

La sorpresa de Ismael Beiro a Manuel

“Solamente hay un ganador gaditano de Gran Hermano y es Ismael Beiro. Yo tendría unos 8-9 años cuando ganó, mi madre me tiñó el pelo de amarillo... Vi la edición entera. Si tengo que elegir a un concursante favorito, barro para casa y elijo a un gaditano”, respondió el participante, que no se esperaba que su ídolo se había trasladado hasta Madrid para darle dos regalos muy especiales.

“Es un lujo estar aquí, estar aquí con mi paisano Manuel. Y un lujo estar en esta casa que ya la echaba de menos y me ha traído muy buenos recuerdos”, reconoció agradecido el andaluz ante un Manuel estupefacto. “Me he quedado flipando, es la última persona a la que me esperaba aquí, pero es una alegría”, expresó el concursante, al que Flich notificó que Beiro no iba a ser su pareja en el programa.

“Os tenéis que despedir”, informó la presentadora antes de que Beiro entregase a Manuel dos obsequios: una camiseta y unas gafas de sol para que las luzca durante su estancia en la casa.