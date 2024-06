Jaime Cantizano ya tiene fecha para despedirse de 'Mañaneros', y TVE decidido quién le sustituirá en verano

Jaime Cantizano ya tiene fecha para su despedida definitiva de Mañaneros, y también sustitutos para este verano. El presentador, que deja TVE para saltar a las tardes de Onda Cero, dirá adiós al público del magacín matinal de La 1 este mismo viernes 28 de junio para iniciar sus vacaciones de verano y su preparación para su nuevo reto profesional.

Como muchos otros conductores televisivos, Cantizano aprovechará el fin de curso de este viernes para comenzar su descanso, según avanza Algo Pasa TV. Sin embargo, lo suyo no será un 'hasta pronto' y no regresará tras su reposo, pues como trascendió hace meses a partir de septiembre relevará a Julia Otero al frente del magacín vespertino de la emisora radiofónica de Atresmedia y no será compatible con su trabajo en RTVE.

Su hueco al frente de Mañaneros lo ocuparán dos rostros ya conocidos por el público del programa de La 1, pues son los que se han encargado hasta ahora de cubrir las ausencias del presentador titular. Alberto Herrera y Ana Prada, actuales copresentadores del magacín, asumirán el mando durante este verano, tal como ha podido confirmar verTele.

Además, los colaboradores habituales de Mañaneros tomarán mayor responsabilidad dentro del programa durante la época estival. Un ejemplo es el de Laura Lobo, que estará muy presente en la mesa de corazón en las próximas semanas.

Así quedará el espacio matinal durante julio y agosto, los meses en los que su continuidad está asegurada tras la última renovación del Consejo de Administración de TVE. No está aprobado todavía su futuro a partir de septiembre, si bien como apuntamos en mayo se prevé que haya una nueva renovación.

Cabe recordar que Marc Santandreu y Miriam Moreno, los 'primeras espadas' de Cantizano en los inicios, están fuera del formato desde hace semanas por distintos motivos: el primero anunció en mayo su baja de tres meses para rodar otro proyecto profesional en RTVE. La segunda, por su parte, está de baja de maternidad tras dar a luz el pasado abril.