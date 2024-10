Joaquín Prat frena a Lequio tras una dura discusión con Isabel Rábago: “Respeto, o el que se levanta y se va soy yo”

Joaquín Prat puso a trabajar este martes su paciencia, durante el 'club social' de Vamos a ver. El programa de Telecinco volvió a poner a debate el duro testimonio que Isa Pantoja ofreció el pasado viernes en la cadena sobre la relación con su madre, Isabel Pantoja, y sobre su dura infancia en Cantora. El asunto desató una airada discusión entre Alessandro Lequio e Isabel Rábago que obligó al presentador a intervenir.

Todo comenzó cuando la periodista se desmarcó de la corriente de opinión de sus compañeros respecto a la figura de la tonadillera como madre: “A mi me vais a perdonar pero yo soy incapaz de juzgar absolutamente a nadie como madre, y a Isabel Pantoja tampoco”, empezó diciendo. “Juzgar a las madres a mi me parece una cosa horrorosa”, reprochó la colaboradora, negándose a “sentarme a juzgar a una madre por algo que está relatando Isa”.

Fue entonces cuando Lequio saltó exaltado contra su compañera: “Esto lo llevo diciendo diez años, así que no me vengas ahora a decir que 'yo soy incapaz de juzgar'”, le espetó, desatándose un fuerte choque entre ellos que tuvo que parar Prat, visiblemente harto ante las cámaras de Telecinco.

Joaquín Prat pidió “respeto” a Lequio

“Yo podré decir lo que me dé la gana, Alessandro. ¿Puedo decir lo que me dé la gana o te tengo que pedir permiso?”, replicó Rábago, indignada con las maneras del italiano. “Madre mía de Dios, es imposible, no se puede hablar aquí”, se quejaba la periodista segundos después de que el asunto volviese a incendiar a Lequio, que no paraba de interrumpir a la tertuliana.

Tal fue la tensión que Joaquín Prat tuvo que saltar para frenarlo: “Deja que hablen también los demás, sobre todo por alusiones”, le exigió al colaborador. “Y sobre todo con respeto, porque si no el que se levanta y se va soy yo”, ha advertido muy serio el conductor del magacín de Telecinco. “No, hombre”, saltó Antonio Rossi. “No puedo estar todo el día así”, se quejó Prat, reconduciendo el debate.