Verónica Dulanto advierte a Lequio tras un rifirrafe en 'Vamos a ver': “Tienes que respetar y no faltar a tus compañeros”

Vamos a ver vivió el lunes un fuerte enganchón entre Pepe del Real y Alessandro Lequio durante el enésimo debate sobre Bárbara Rey y Juan Carlos I. De hecho, tal fue la tensión que se vivió durante el mismo que Verónica Dulanto tuvo que intervenir para decir al italiano que “tiene que respetar y no faltar” a sus compañeros de programa.

La discusión comenzó después de que Pepe del Real emitiera varias opiniones en defensa de Bárbara Rey. Por ejemplo, habló de “supuesto chantaje” de la vedette al rey emérito cuando, para Lequio, el chantaje no era supuesto, sino que había quedado de sobra probado por las conversaciones entre ambos que han salido a la luz.

Opiniones como éstas terminaron de encender al transalpino, que tomó la palabra para decirle lo siguiente a su compañero de Telecinco: “Te quería decir una cosa, 'oscuridad', que veo que estás haciendo ese papelito absurdo de defender lo indefendible”. Pepe del Real le respondió de inmediato: “El papelito absurdo que yo haga o no lo tiene que decidir el director de este programa. Si tienes algún problema, habla (con la dirección) y deja de faltar el respeto a los compañeros, coño”.

Aun así, Lequio siguió hablando como si nada para enfado de Del Real: “Bueno, venga, que haga el programa Alessandro Lequio. Nos vamos a callar el resto”.

Finalmente, Verónica Dulanto se vio obligada a tomar cartas en al asunto. “Alessandro, tienes que respetar y no faltar a tus compañeros. Te tengo que cortar porque el que no puede seguir así eres tú, perdona que te diga”, dijo la presentadora. Lequio ni se inmutó: “No me parece que esté faltando el respeto a mis compañeros. ”Hombre, estás llamándole 'oscuridad' y metiéndote también con las opiniones de Isabel Rábago“, le reprochó Dulanto.

Los intentos de la presentadora por calmar los ánimos no sirvieron de mucho, pues poco después, Pepe del Real y Alessandro Lequio volvieron a tener otro encendido intercambio de opiniones. “¡Basta ya! ¡Absurdo eres tú!”, dijo el primero al segundo, que terminó su exposición diciendo que había pruebas y testimonios que habían dejado “muy claro el papel” de Bárbara Rey en todo este asunto. “¡Punto final”, gritó por último Lequio. “Eh... pues punto final”, dijo Joaquín Prat, que aprovechó el silencio de sus compañeros para dar por concluido este enganchón.