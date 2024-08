José Ribagorda despidió 'Informativos Telecinco' con un homenaje a su suegra: “Descansa en paz, querida Mariló”

José Ribagorda despidió Informativos Telecinco este sábado de una forma muy especial. El presentador aprovechó los últimos segundos del programa para rendir un pequeño tributo a su suegra Mariló, recientemente fallecida.

“Gracias siempre por su confianza porque son ustedes los que dan sentido a nuestro trabajo”, dijo el periodista de Mediaset, “aunque este fin de semana vamos a tener una espectadora menos porque se ha ido para siempre mi querida suegra”, lamentó.

Mariló fue la mujer de José Antonio Silva, otro conocido presentador de televisión y el primero en ponerse frente a las cámaras del mítico Informe Semanal.

Ribagorda confiaba en el criterio de su suegra. “Hasta que ella no me decía que le había gustado el informativo, yo no me quedaba tranquilo”, confesó el presentador, que dedicó la emisión de este sábado a la fallecida: “Este informativo ha estado dedicado a ella, así que descansa en paz, querida Mariló”.