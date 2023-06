Kelly Roller, reina de 'Drag Race España', denuncia insultos y mensajes en los que le desean la muerte tras pasar a la final

Kelly Roller, una de las reinas de la tercera edición de Drag Race España, ha denunciado los graves ataques, insultos e incluso mensajes en los que se le desea la muerte que ha recibido después de convertirse este domingo en una de las cuatro finalistas del programa que emite Atresplayer Premium.

La plataforma de pago de Atresmedia celebró su tradicional 'make over' en la semifinal en el que las concursantes deben convertir en drag queens a personas de mundos totalmente ajenos al transformismo. Los jueces designaron a Vania Vainilla como ganadora del reto, salvando también a Kelly Roller y a Pitita. De esta manera, Clover Bish y Hornella Góngora se jugaron la última plaza de la final en el lipsync, que recayó en manos de la segunda. De esta manera, Clover Bish se convertía en la última expulsada de la edición.

Kelly Roller denuncia ataques tras pasar a la final

Tras la final, Kelly Roller ha publicado un mensaje en su cuenta personal de Twitter en el que denuncia el acoso que ha recibido tras pasar a la final del concurso: “Te deberías de morir, no mereces ese puesto, era de Clover. Tu tela de disfraz no merece ese lugar. Todo porque eres amiga de la Supremme esa. Un asco de programa. Felizmente, se sabe que no ganas”, le llegó a escribir un usuario a través de Instagram.

“Estáis literalmente enfermos. Esto no se lo merece nadie. ¡Es un puñetero programa de televisión! Toda la vida esquivando el bullying para encontrármelo en el fandom de Drag Race. Qué pena tan grande...”, se quejó la reina en un hilo en el que lamentaba todo lo ocurrido y en el que dejaba claro que este “no era un caso aislado”.

“Habéis estado todo el programa, todo, diciéndome barbaridades, pero hoy os habéis pasado en cantidad y en forma”, ha continuado la concursante. “Así que sí, muy tristemente tengo que decir que el mayor bullying o acoso que he recibido en mi vida ha sido del fandom de Drag Race. Irónico e increíble, pero cierto”, sentenció Kelly Roller, que ha recibido el apoyo de algunas de sus compañeras.

No ha sido un caso aislado. Habéis estado todo el programa, TODO, diciéndome barbaridades, pero hoy os habéis pasado en cantidad y en forma. — Kelly Roller (@Kellyroller_) 11 de junio de 2023