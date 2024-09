Kike Quintana se 'burla' de los tertulianos de 'TardeAR', y Ana Rosa sale en defensa de Tárrega: “¡Déjala en paz!”

Kike Quintana volvió a ser un día más el 'azote' de TardeAR. El sobrino de Ana Rosa Quintana alzó la voz contra la presentadora por los continuos comentarios que hace sobre su peso, aunque además de centrarse en ella, también tuvo para algunos de sus colaboradores.

Todo comenzó al final de la emisión de este martes, cuando Ana Rosa dejó “en alto” el tema que estaba tratando ese momento -la entrevista exclusiva a Paola Olmedo, exesposa de José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego- para dar paso a la sección de Kike. Eso sí, lo hizo aprovechando lo que acaba de decir para hilar así un tema con otro: “Dejamos esto en alto. Uy, no viene el alto, viene el gordo”.

Las palabras de Ana Rosa reforzaron la idea de Kike, que cree que su tía se mete mucho con su peso. “Me he dado cuenta de que tú no paras de decir que estoy gordo, al final la autoestima se me va a resentir”, le dijo con cierto tono socarrón. “Yo solo me preocupo por tu salud. Haz el favor de adelgazar”, respondió la presentadora. “Bueno, lo vamos viendo”, contestó Kike a modo de broma antes de decir a la comunicadora “una cosa para que aceptes a los gordos como yo”. “No, si a mí los gordos me caen muy bien”, señaló Ana Rosa. “No te caen bien, si me estás haciendo todo el rato bullying. Por cierto, bulliyng, qué restaurante tan bueno, qué bien se comía allí”, soltó Kike en un juego de palabras con El Bulli de Ferrán Adriá.

Acto seguido, el colaborador de TardeAR explicó que había cogido a “cuatro colaboradores normales” del programa y los había puesto “gordos” para ver cómo le gustaban más a su tía, “si como están ahora o con un poco de sobrepeso”. Así pues, Kike puso una foto de Javier Sardà y, al lado, una de Jabba el Hutt, el popular personaje de Star Wars, con las gafas y el pelo del catalán. “Marciano o gordo, ¿cómo te gusta más?”, preguntó Kike a su tía. “A mí como está”, aseguró Ana Rosa. “A mí el segundo porque seguro que la cabeza la tiene un poco mejor”, afirmó su sobrino.

Después, Kike comparó a Alejandro Requeijo con Diego 'El Cigala' y justo a continuación, a Ana Rosa con una foto suya llevando el pelo y las gafas de su tía, además de un vestido. “A mí, personalmente, me gusta más la segunda”, apuntó. Por último, llegó el turno de Cristina Tárrega. “¡Deja en paz a la Tárrega!”, exclamó Ana Rosa sin saber con quién iba a comparar su sobrino a la tertuliana. “¿Qué pasaría si a Cristina Tárrega la metemos en la inteligencia artificial y le ponemos unos kilos de más? ¡Que se nos queda igual! No nos da más de sí”, bromeó el colaborador después de que aparecieran dos fotos iguales de Tárrega. “Porque está en su peso”, defendió Ana Rosa. “Claro, va a ser por eso”, concluyó Kike con cierta sorna.