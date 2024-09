Santi Acosta avanza la entrevista póstuma a Julián Muñoz, que suscita dudas desde la propia Telecinco

Telecinco sorprendió este martes al anunciar, apenas unas horas después de su fallecimiento, la emisión este miércoles 25 de septiembre de una entrevista póstuma a Julián Muñoz. Un encuentro entre el exalcalde de Marbella y Santi Acosta que tuvo lugar hace unos días y que el presentador ha promocionado intensamente en las últimas horas... ante las dudas de una compañera de cadena.

El conductor de ¡De Viernes! conectó con TardeAR desde las puertas del tanatorio para avanzar algunos detalles de esta charla que tuvo con Muñoz, que fue quien puso la condición a que se emitiera después de su muerte: “Es una entrevista a corazón abierto. Nos dijo que podía haber evitado la cárcel, y por qué. Decidió no librarse de la investigación”, anticipó Acosta.

Desde plató Isabel Rábago, que por la mañana en La mirada crítica se pronunció de manera rotunda contra Julián Muñoz, le lanzó algunas dudas. “Hay una realidad jurídica, ¿cuánto de diferente es la realidad que te ha contado a ti en esta entrevista, respecto a la jurídica que nos sabemos todos de memoria?”, preguntó. “Él la jurídica la acepta tal cual, acepta sus delitos”, respondió el conductor de Telecinco.

“Faltaría más que no reconociera sus delitos cuando hay una sentencia y cumplió con ello. ¿Pero hay una versión B de esta historia? ¿Me va a sorprender, o lo voy a poner en duda?”, continuó cuestionando Rábago. “Vas a entender por qué ha hecho muchas cosas y por qué no ha hablado antes para no incriminar a nadie más de la cuenta. Cuadra todo”, le volvió a decir Acosta.

Antes de terminar la conexión, la periodista y colaboradora insistió en las dudas que le suscita el contenido que este especial pueda ofrecer. “Estamos ante una entrevista que nos dice que vamos a descubrir lo que no sabemos. Es decir, cuánto le ha costado a la Pantoja Julián Muñoz. Pues eso está cuantificado en la sentencia...”, comentó. En ese momento, y cuando su argumentación proseguía, Ana Rosa Quintana la interrumpió para despedir a Santi Acosta.

Apenas unas horas antes de conocerse la emisión de esta entrevista, y tras saltar la noticia del fallecimiento de Julián Muñoz, Isabel Rábago opinó sobre el exalcalde en La mirada crítica como una de las periodistas que siguió de cerca la Operación Malaya.

“Es el símbolo de la corrupción, uno de los latrocinios más espectaculares que ha sufrido España. Exhibió como si fuese pornografía la corrupción española”, dijo sobre él, llegando a decir que “jamás voy a maquillar la figura de un corrupto” por el hecho de que haya muerto habiéndose arrepentido de sus delitos.

De Telecinco a Cuatro para promocionar la entrevista

Ya por la noche, Santi Acosta continuó con la promoción de esta entrevista desde el plató de Código 10, a donde se desplazó tras pasar por el tanatorio para seguir adelantando las claves de las últimas palabras públicas de Julián Muñoz.

“Me quedo con la parte humana. Él es un hombre que ha reconocido sus delitos y además los ha pagado con cárcel y económicamente también”, defendió el presentador. Tras esto, reveló que la entrevista tiene una duración de dos horas y media “porque hablamos de las memorias que él tiene”.