Telecinco anuncia por sorpresa una entrevista póstuma a Julián Muñoz que ya tiene noche de emisión

Apenas unas horas después de conocerse la muerte de Julián Muñoz, al que la televisión ha recordado como “representante de la España más caciquil”, Telecinco ha anunciado por sorpresa la emisión de una entrevista póstuma de Santi Acosta al exalcalde de Marbella y expareja de Isabel Pantoja que este pidió que no viera la luz hasta que no hubiese fallecido.

La cadena la ofrecerá a sus espectadores a través de una edición especial de ¡De viernes! que tendrá lugar este miércoles 25 de septiembre, a las 22:00 horas de la noche. De esta manera, la cadena levanta de la parrilla El rival más débil, que tenía prevista esta semana la emisión de su cuarta entrega con Luján Argüelles al frente.

“Quiero que se sepa un poco de la verdad de Marbella”

Telecinco ha lanzado ya una promo con algunas de las declaraciones del entrevistado, que asegura irse “en paz y, sobre todo, feliz”. “No quieres que esta entrevista se emita hasta que tú hayas muerto”, recalca Acosta. “Cuando yo me muera”, confirma en las imágenes Muñoz.

“¿Son muchas las cosas que no puedes contar en vida?”, le pregunta el presentador, al tiempo que el expolítico da unas pistas de parte de su testimonio: “Quiero que se sepa por lo menos un poco de la verdad de Marbella. Pero no quiero que se emita hasta que yo me muera”, insiste Muñoz. “Cada uno con su verdad, pero la mía es esta”, concluye.