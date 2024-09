La bronca de Julián Muñoz y Jesús Gil en 'Salsa Rosa' que desató la 'Operación Malaya': “Me has obligado a firmar todo”

La muerte de Julián Muñoz a los 76 años, a causa de un empeoramiento del cáncer de pulmón que padecía, ha alterado los contenidos de los diferentes programas de actualidad de la parrilla, que han definido la figura del exalcalde de Marbella y expareja de Isabel Pantoja como uno de los máximos exponentes “de la España más caciquil”. Prueba de ello, uno de los momentos televisivos más recordados del andaluz: cuando se enzarzó en Salsa Rosa en una gran bronca contra Jesús Gil en la que acabaron destapando el entramado de corrupción política -uno de los mayores de la historia democrática de nuestro país- que recibió el nombre de Caso Malaya.

Ocurrió el 2 de agosto de 2003, cuando el programa de corazón que presentaba Santi Acosta en Telecinco conectó en directo con ambos personajes. Y aunque se había pactado que uno hablase primero y el otro respondiese después, la cadena acabó propiciando un cara a cara entre los dos expolíticos que habían pertenecido al mismo partido (el GIL) y cuya relación se había roto por cuestiones políticas y por los repartos ocultos del mencionado caso de corrupción. Ninguno estaba presente en el plató del espacio, ya que mientras Gil estaba en su casa de Marbella, Muñoz entraba desde Cantora, finca de Isabel Pantoja en la que aquella noche estaban celebrando su cumpleaños.

Desde allí, Muñoz escuchó los ataques personales de Gil, que se mostró muy combativo con el que fuese su compañero: “Que te vas a equivocar, anda y vete a comer el pollo, que se te enfría", le decía, riéndose de la por aquel entonces famosa receta de la tonadillera. Julián apenas entraba al trapo, llamando “golfo” en repetidas ocasiones a su adversario y advirtiendo de que iba a acabar la conexión para volver a la fiesta de “mi pareja”.

Muñoz y Gil sacaron a relucir la Operación Malaya

En ese instante, uno de los colaboradores hizo saltar todo por los aires al preguntar a Muñoz si no era capaz de plantar cara a Gil: “Yo los tengo mejor puestos que ese, de aquí a Lima", aseguró el ex de Pantoja antes de que comenzaran a enviarse pullas sobre dineros y comisiones durante sus mandatos. Gil acusó a Muñoz de quedarse dinero de la campaña electoral y este pedía que si alguien creía que eso era cierto lo denunciase ante la Fiscalía. Además, Muñoz acusó también a Gil de haberle obligado a firmar “convenios y sociedades”.

“Eres un golfo y un mentiroso, y me has obligado a firmar todo, y las sociedades municipales... Vas a perder todo, porque has hecho mucho”, le advertía Julián. “El golfo eres tú, que sabes lo que te estás llevando, que has puesto la mano por todo, y has convertido el Ayuntamiento en una casa de atracos”, replicó el expresidente del Atlético de Madrid ante la perplejidad del presentador y sus tertulianos. “Estás jodido, te van a echar por todo lo que sé”, concluyó Jesús Gil aludiendo a la moción de censura que ya había en marcha en Marbella para sacar a Muñoz de la alcaldía.

“Fuimos dos tontos, quizá el más tonto yo”

Finalmente, esta airada bronca provocó que apenas tres días después, el 5 de agosto de 2003, la Fiscalía llamase a Muñoz y a Gil a declarar. El primero alegó haber “perdido los papeles” y ambos pactaron no declarar en contra del otro en sus respectivas acusaciones ante el fiscal. Pero ambos habían abierto la caja de pandora, desatando la investigación en firme sobre el caso.

“Me llamó para preguntarme qué iba a decir, que si les decíamos que había sido un calentón”, recordó Julián Muñoz hace dos años en su polémica docuserie en Telecinco. “Eso desencadenó un tsunami nacional. Fuimos dos tontos, quizás el más tonto yo. ¿Quién me iba a decir a mí, que iba a tener un final siendo alcalde de Marbella y en la cárcel? Del poder, al infierno”, reflexionó ante las cámaras de Telecinco, cadena a la que concedió hace unas semanas su última entrevista para el programa De viernes.