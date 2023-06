Lágrimas de emoción en el último 'Sálvame Naranja Plus': “No quiero ni pensar cómo vamos a vivir este viernes”

Sálvame sigue encadenando despedidas antes de su adiós definitivo a la tarde de Telecinco. Tras clausurar Sálvame Limón hace unos días, el equipo de magacín se enfrentó este martes 20 de junio al último Sálvame Naranja Plus, la emisión exclusiva para los suscriptores de Mitele Plus. Y lo hizo con un programa cargado de emoción en el que no faltaron los juegos y los bailes, ni tampoco las lágrimas.

Como ya contamos, este último tramo del formato para el pago acostumbraba a estar reservado para contenidos menos potentes y más desenfadados como karaokes o juegos infantiles. En el último Naranja Plus no fue menos y tras una sesión de una especie de Pictionary, los colaboradores se lanzaron a bailar.

Del primero al último, los tertulianos de Sálvame salieron al centro del plató al ritmo de Dramas y comedias, de Fangoria. Y con ellos se animaron a celebrar algunos compañeros que acostumbran a estar detrás de cámaras e incluso parte del público, a modo de 'último baile'.

Ese momento especial afloró los sentimientos de colaboradoras como Belén Esteban, Carmen Borrego o Lydia Lozano, que una vez terminada la canción no pudieron contener las lágrimas. “Aquí han pasado muchas cosas mientras bailábamos y es normal... nos quedan tres programas”, dijo Adela González, también emocionada.

“Está todo el mundo emocionado”, dijo por su parte María Patiño, mientras Belén se ausentaba del plató a beber agua. En ese instante, Adela se acercó a Borrego a firmar la paz con un beso: “Aunque esta mujer me llame señora y me mande a cagar, yo la quiero un montón. ¿Me vas a echar de menos?”, le preguntó antes de abrazarse.

Reconocimiento al equipo y palabras al público

Lydia aprovechó la ocasión para poner en valor el trabajo de todo el equipo que ha trabajado estos años a la sombra: : “Lo que han aguantado aquí los compañeros cámaras. Y a los de sonido también les hemos dado tardecitas” (...) “Todo esto en 14 años no lo haces sin un equipo como vosotros”, comentó la periodista.

La colaboradora mandó además “un beso a todos los conductores que durante 14 años nos han aguantado y nos han escuchado. Durante 14 años habéis estado en la puerta de nuestras casas y habéis sido nuestros psicólogos”, añadió emocionada.

Para despedir el programa, María Patiño y Adela González se abrazaron en el centro del plató: “No quiero ni pensar cómo vamos a vivir este viernes porque está todo muy a flor de piel”, comentó la primera.

“También es algo bueno. Aquí se ha creado una familia y nos vamos a echar de menos”, agregó la segunda, mientras su compañera clausuraba por última vez la emisión Plus: “Un beso a Mitele Plus. Ha sido un placer”.