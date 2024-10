Luis Piedrahita cuenta la valoración de Pablo Motos sobre el inicio de temporada de 'El Hormiguero' frente a 'La Revuelta'

Luis Piedrahita ha sido el último en pronunciarse sobre la apasionante competencia televisiva que día a día viven El Hormiguero, programa de Atresmedia en el que habitualmente colabora, y La Revuelta de David Broncano. El cómico ha celebrado que, a pesar de que en estricta coincidencia el formato de Antena 3 ha sido superado por el de TVE en la gran mayoría de sus enfrentamientos [con un balance de 11 a 3 para el show de La 1 a la fecha de realización de esta noticia], el espacio presentado por Pablo Motos ha experimentado a su vez, tal y como analizamos en este otro artículo, el mejor arranque de temporada de su historia.

“El programa está haciendo los mejores datos de su historia y es maravilloso. Mágicamente, ha aparecido otro programa que está haciendo una audiencia increíble”, empieza diciendo el popular mago en palabras a la revista Semana. Además, se muestra conciliador: “Y es fantástico porque El Hormiguero no ha perdido ni un solo espectador y ha aparecido un producto que gusta muchísimo a un montón de gente, pero con una peculiaridad: no creo que nadie de La Revuelta piense que se esté perdiendo nada de nuestro programa y viceversa. No, están los dos productos que gustan y muchísima gente ha empezado a ver la tele gracias a ellos”, valora.

Preguntado por la gran expectación que están generando sus audiencias, el gallego lanza una curiosa comparación: “Es como si estuvieras viendo todos los días el resultado del Madrid - Barça, pero el Madrid de fútbol y el Barcelona de voleibol. Entonces dices, pero bueno, es que están jugando a deportes distintos. Porque claro, El Hormiguero está en una televisión privada, generalista, con publicidad, mientras que el otro está en una televisión que es un servicio público, donde no hay publicidad, donde no se puede comparar los resultados de audiencia porque juegan con distintas armas. Pero bueno, está muy divertido”, prosigue.

La valoración de Pablo Motos con 'El Hormiguero'

Durante la charla, Luis Piedrahita desvela cómo está viviendo todo esto Pablo Motos y la valoración que le hizo a este tramo inicial del curso televisivo: “El otro día me dijo: 'He estado viendo los programas que hemos hecho desde que arrancó la temporada y creo que son los mejores en la historia de El Hormiguero. O sea, no lo podemos hacer mejor y no puedo decirle nada al equipo para que mejore'”, reproduce el humorista.

“Estamos haciendo los mejores programas, estamos teniendo la mejor audiencia, independientemente de lo que pase fuera. Nosotros no lo podemos hacer mejor”, concluye Piedrahita, que termina recordando cómo conoció a Pablo Motos. “Él era el coordinador de guion de El club de la comedia. El programa tenía muchísimo prestigio, gustaba muchísimo y funcionó muy bien. Luego hemos seguimos trabajando cada uno por un lado pero siempre tenemos algún proyecto en común”, sentencia.