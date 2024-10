Por qué 'El Hormiguero' logra su mejor mes histórico en cuota, pese a no poder con el ímpetu de 'La Revuelta'

La Revuelta ha logrado el inesperado hito de ganar a El Hormiguero, pero como venimos analizando eso no significa ni mucho menos que el programa de Pablo Motos haya caído en el combate, sino que se inicia una nueva era de alternancia con dos gigantes -y no sólo uno- en el access prime time.

El dato que mejor lo demuestra es que El Hormiguero, pese a haber perdido contra La Revuelta en 10 de sus 13 duelos, cierra en septiembre su mejor mes histórico en cuota. El programa de Antena 3 ha promediado un 18.1% de share, por lo que supera el que hasta ahora era su mejor mes en cuota: marzo de 2021, cuando tuvo un 17.6%.

La estrategia de Antena 3 de retrasar el final de El Hormiguero hasta las 23:15 horas, como reconocen fuentes de la propia cadena, permite que el programa de Pablo Motos gane unas décimas en cuota, en detrimento de su número de espectadores. Su promedio de televidentes este mes también es muy elevado (2,3 millones), aunque se queda lejos de los registros que obtenía cuando no había tanta fragmentación, como todos los programas de todas las cadenas.

En cualquier caso, este récord histórico en cuota demuestra varias cosas que pueden ser analizadas:

1) Para su dato completo, El Hormiguero saca mucho más beneficio de no competir contra La Revuelta cuando el programa de Broncano acaba en La 1, que la pérdida que le supone que el de TVE comience antes. Puede comprobarse al ir al minutado de sus datos (pinchando o señalando cada punto de este gráfico interactivo elaborado por @hugo_cnm, se muestra la audiencia en cada momento):

Cuando empieza La Revuelta, La 1 está en torno a un 13%-14% al acabar el Telediario 2, y Antena 3 en un 11% por su pausa publicitaria.

Al empezar El Hormiguero, La 1 ya ha subido a un 15%-16% con La Revuelta (+2) y Antena 3 está en un 11%, sin acusar su publicidad.

Cuando acaba La Revuelta, La 1 está sobre un 17% (+1.5) y Antena 3 ha remontado hasta un 18.5% con El Hormiguero (+7.5).

Cuando acaba El Hormiguero, La 1 está en un 4%-6% (-12) y Antena 3 reúne un 21% (+2.5).

A primera hora los programas no compiten 15 minutos (de 21:40 a 21:55, cuando se emite en solitario La Revuelta), y a última hora no compiten 20 minutos (de 22:55 a 23:15, cuando se emite en solitario El Hormiguero).

Además de ser cinco minutos más, la principal diferencia es que a primera hora están mucho más igualados (13%-15% La 1, y 11%-12% Antena 3, con una diferencia de 2-3 puntos) que a última hora (La 1 se desploma a un 4%-6%, mientras que El Hormiguero reúne espectadores y se dispara a un 18%-21%, para una diferencia de 14-15 puntos). Así lo explica esta otra imagen que divulga la propia Atresmedia, a la que desde verTele añadimos el dato inicial de Antena 3 y los finales de La 1, que son los únicos que no aparecían en el montaje (y no están en negrita como el resto):

2) Como El Hormiguero suele perder contra La Revuelta en la franja de competencia (la señalada en gris en la imagen de Atresmedia), que como ya analizamos siempre ha sido el único criterio para saber qué programa gana a cuál otro, Antena 3 ha acertado al retrasar su final.

Al acabarse la coincidencia, donde no puede con Broncano, es precisamente ese retraso del programa de Pablo Motos lo que le permite presumir de este titular de “el mejor mes de su historia en cuota”, utilizando una estrategia de programación -la de alargar los programas- con la que Telecinco siempre lograba durante su época dorada los mejores titulares. De hecho, por eso desde hace más de una década los análisis se empezaron a centrar en la franja de competencia: ante la imposibilidad de comparar formatos de distinta duración, se recurrió a lo lógico, que es mirar su franja de coincidencia.

3) El Hormiguero no ha perdido audiencia. Uno de los grandes retos de La Revuelta era conseguir atraer a la televisión tradicional público que hasta ahora no la veía. Y su éxito ha superado las expectativas. No ha necesitado “robar” mucho público a sus rivales (aunque Telecinco, laSexta y Cuatro han visto mermado su rendimiento en esa franja), sino que se ha “inventado” nuevo público que, de momento, ve a Broncano cada noche. A El Hormiguero en realidad no le ha afectado, conserva a su audiencia fiel... pero ya no es líder.

Lo demuestra la propia Atresmedia, que por eso ya no titula “El Hormiguero lidera” sus informes y tuits los días que La Revuelta vence en competencia, y recurren a otros liderazgos también de mérito como que El Hormiguero lidera su franja (igual que La Revuelta la suya), y que es el programa más visto. Esto segundo también es verdad, principalmente porque al acabar Broncano, Pablo Motos reúne a su audiencia y a la que se va de La 1 para no ver las Loterías, lo que le lleva a dispararse y lograr habitualmente el 'Minuto de oro' además de culminar su crecimiento para ser lo más visto.

Atresmedia, de hecho, destaca el mayor crecimiento de El Hormiguero para poner en valor su mérito. Ciertamente, La Revuelta empieza en un 13%-14% y acaba en un 17%-18%, lo que supone que Broncano hace crecer la curva de La 1 en unos 4 puntos. Por su parte, El Hormiguero empieza en torno al 11%, y se despide cerca del 21%, una subida de 10 puntos. Aunque igualmente sigue perdiendo en competencia, es verdad que El Hormiguero impulsa más la audiencia de su cadena que La Revuelta.

4) El Hormiguero sigue siendo el programa más importante de la televisión, y el más importante para Antena 3. Y lo es porque sigue siendo el emplazamiento publicitario más visible (y por lo tanto más caro) ya que TVE no tiene publicidad.

De hecho, la fuerza conjunta de La Revuelta y El Hormiguero ha clarificado aún más ese paisaje: los anunciantes sólo tienen una alternativa, que es Antena 3, frente a la imposibilidad de promocionarse en La 1, y con las otras opciones por debajo del 10%.

Aunque ya no lidere al ser superado por Broncano, la potencia publicitaria solitaria de Pablo Motos le mantiene en un punto vital para Antena 3, que ha iniciado una campaña de anuncios en muchos medios, insertando publicidad de su programa, para recordar a los anunciantes que siguen siendo el emplazamiento más visto para sus anuncios.

5) En definitiva, y a medida que pasan los duelos tras tres semanas de enfrentamientos (el dato mensual de El Hormiguero también cuenta su primera semana, del lunes 2 al jueves 5 de septiembre, que no compitió contra La Revuelta) se sigue afianzando la conclusión que ya alcanzamos tras sus primeros días de duelo: el access prime time tiene ahora dos gigantes, y no sólo un dominador; y se ha iniciado una nueva era de alternancia en la que los invitados de El Hormiguero tienen mucho que decir: cuando Pablo Motos ha estado con alguno especialmente llamativo, ha seguido ganando como antaño. La Revuelta, sin embargo, depende mucho menos de sus invitados, ganando pese a ser incluso desconocidos para el gran público. Que siga la mejor competencia televisiva de los últimos años en España.