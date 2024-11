Lydia Lozano habla del caché que paga 'De Viernes' y aclara si volvería a Telecinco: “No nos dejan ir a esa cadena”

Lydia Lozano vivió “la época de las vacas gordas” en la prensa rosa, aquella en la que se pagaban auténticas millonadas por las exclusivas que se publicaban en las revistas del corazón. “Los divorcios se vendían muy bien”, explica en una entrevista con El País, y ella cobró una buena suma por las separaciones de Jesús Hermida y Fernando Fernández-Tapias. “Luego llegó la televisión y los famosos se fueron a las teles”, añade.

En efecto, los 'programas de cotilleos' provocaron cambios en las cifras del sector. Los cachés se redujeron a medida que las tertulias perdían espectadores por el aumento de la competencia, pues cada vez había más cadenas de televisión. Ahora, por sorprendente que pueda parecer, se vuelven a pagar cifras astronómicas.

“Lo que se está pagando ahora en la tele me recuerda a esos años”, asegura la periodista. Se refiere a De Viernes, el sustituto de Sálvame Deluxe desde hace un año: “El programa de Telecinco de los viernes por la noche paga muy bien: de 100.000 euros para arriba”, afirma. Por su plató han pasado las grandes estrellas de la actual crónica rosa, entre ellas Terelu Campos, Carmen Borrego, Sofía Suescun, Maite Galdeano y Ángel Cristo.

Actualmente, Lydia Lozano trabaja en Ni que fuéramos Shhh (Ten), el programa que creó el equipo de Sálvame (Telecinco) tras la cancelación de este hace más de un año. Ella y casi todos sus compañeros fueron apartados de los platós de Mediaset: “Que te veten de un sitio donde has dado oro es muy duro. No tengo palabras. No nos dejan ir a esa cadena, no tengo palabras”, lamenta. Y cuando se le pregunta por su hipotético regreso a la cadena en la que trabajó durante tantos años, la madrileña, que también colabora con Mañaneros (La 1), parece tenerlo bastante claro: “En este momento estoy muy bien donde estoy”.