María José Galera lanzó una petición a 'Gran Hermano' para ayudar a su hija, pero le fue denegada: “¿Cómo que no?”

María José Galera hizo este domingo una importante petición a la dirección de Gran Hermano, pero la misma fue denegada de inmediato. La concursante de la primera edición del reality manifestó su deseo de ir a la casa de Guadalix de la Sierra para consolar a Laura, su hija, que no está viviendo su mejor momento dentro del programa.

La joven ha pasado un fin de semana complicado después de que Manu, su interés amoroso, eligiera a Elsa y no a ella como la persona “más dulce” dentro de la casa. “No me habléis ahora porque no quiero llorar”, llegó a decir Laura fruto del dolor que sentía en ese momento. Dolor que la llevó a estar con rostro serio a la vista de todos, incluido el propio Manu, al que acabó reconociendo sus sentimientos.

El gaditano no había pillado las indirectas de la concursante, así que la confesión de la sevillana le pilló por sorpresa. Y él, en vez de recibirlo como un halago, se mostró algo burlón con su compañera. Incluso se mostró crítico con Laura a sus espaldas, aunque ella terminó por enterarse, lo que agrandó aún más su decepción pese a que, al final, acabó pidiendo perdón a Manu.

El vídeo recopilatorio encendió los ánimos de María José Galera, que soltó su petición medio en broma medio en serio tras la emisión del mismo: “¿Puedo entrar en la casa?”. Ion Aramendi respondió inmediatamente que no podía, al igual que haría poco después ante su insistencia. “¿Cómo que no? Me pongo desde fuera a gritar: ¡Niña, tira para La Giralda y deja La Caleta de lado!”, dijo la madre de Laura.

Porque eso, alejarse de Manu, es lo que le diría si tuviera la oportunidad de hablar con ella: “Solo le diría una frase: 'Cariño, tú eres de La Giralda de Sevilla, deja a Cádiz más atrás'”. Según María José, de no hacerlo, Laura seguirá “sufriendo, triste y sin disfrutar de esa casa por culpa del bienqueda”. Y también de Elsa, a la que ya ha puesto la cruz. “Se me ha caído totalmente. (...) ”Es una falsa. Es como los billetes del Monopoly“, aseguró María José sobre la bilbaína, que previamente había dicho que Laura es una persona ”insegura“ a juzgar por su actitud con Manu y sus celos hacia ella.

“Mi hija lo está haciendo de maravilla. Es una niña de 20 años que habla superclaro”, afirmó Galera antes de lamentar que a Laura le estén poniendo “buena cara por delante” mientras que “por detrás la están apuñalando”. “Está hablando con los sentimientos, y con los sentimientos de una persona no se juega”, dijo a modo de conclusión.