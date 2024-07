María José Suárez se rebeló en 'De Viernes': “Escassi va a trabajar en Telecinco, pero esto es muy descarado”

La mediática ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez sigue cebando los contenidos de Telecinco. Si la semana pasada fue él quien se presentó en el plató de De Viernes, anoche lo hizo la otra protagonista de este folletín que se está ofreciendo por fascículos.

Suárez asegura que Escassi le fue infiel. Niega que entre ellos existiera una relación abierta y dice ser víctima de las “idas y venidas” del que fuera su pareja durante tres años. “Esa es su baza para justificar esta infidelidad”, señaló ante las cámaras de Mediaset.

Dos horas duró la entrevista que le hicieron Beatriz Archidona y Santi Acosta. Dos horas en las que negó una a una las declaraciones del famoso jinete.

La modelo se mostró incómoda por momentos y dio a entender que el programa pretendía defender a Escassi. De hecho, hay un leve pero importante matiz que no gustó a la invitada. La semana pasada, los presentadores de De Viernes dijeron que Escassi iba a “confesar toda la verdad” y “los motivos reales de su ruptura”. En cambio, anoche se recibió a Suárez de un modo distinto: ella simplemente iba “a contar su verdad”. Pero la invitada estuvo rápida. “La verdad”, corrigió de inmediato.

En el ecuador de la entrevista, la sevillana se sintió acorralada por el equipo del programa y soltó un órdago a los tertulianos. Ocurrió cuando Beatriz Archidona le recordó que hay mujeres que dicen haber tenido relaciones tanto con Escassi como con ella.

Suárez dio a entender que estas mujeres –que ya han salido en televisión– tienen interés económico en hacer dichas declaraciones. Sin embargo, la supuesta Valerín con la que Escassi le habría sido infiel, todavía no ha aparecido.

Al escucharla, José Antonio Léon intervino rápidamente: “El problema es que se diga que hay vídeos en los que tú has participado, y que han sido vistos por terceras personas”. “¡Pues que los saquen!”, exclamó la entrevistada. “¿Tú lo has visto? A ver si esto va a ser como lo de Ricky Martin”, soltó en referencia a la leyenda sobre el vídeo del perro y la mermelada, “que lo ha visto todo el mundo y no lo ha visto nadie”.

En ese momento, María José Suárez cuestionó el trabajo de los colaboradores. “Entiendo que vosotros queráis proteger a Álvaro, que va a trabajar en esta cadena, pero esto es muy descarado y la audiencia no es tonta”, les dijo, tras lo cual se enzarzó con Ángela Portero por la supuesta existencia del polémico vídeo en el que ella tendría relaciones con Escassi y otras personas simultáneamente.