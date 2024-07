Santi Acosta amenazó con expulsar a Maite Galdeano en 'De Viernes': “Si pretendes boicotearnos, te invito a salir”

Maite Galdeano estuvo apunto de ser expulsada del plató de De Viernes este 12 de julio. La madre de Sofía Suescun acudió al programa para defender que su hija no tiene ningún romance con Bosco Martínez-Bordiú en Supervivientes All Stars, el reality en el que ambos están concursando.

Telecinco está alimentado esta teoría desde que grabó unas imágenes en las que se les ve hablando a muy poca distancia. Era de noche y estaban tumbados sobre la playa.

Pero ni Kiko Jimenez (novio de la concursante) ni Maite Galdeano creen que haya un tonteo entre los robinsones.

Este viernes, la colaboradora llevó el debate al extremo y trató de impedir que sus compañeros hablaran del tema, exhibiendo una actitud que molestó al presentador del programa.

“Es mi momento, no el tuyo”, le dijo a Olga Moreno cuando esta intentó dar su opinión. “Es un debate”, apuntilló Santi Acosta. Pero la invitada siguió con intención de marcar el paso: “No vamos a hablar más de este tema. Aquí no hay nada”, respondió con rotundidad para que Rosa Benito no abundara en la espinosa cuestión. “Hay que aceptar las opciones”, le espetó la presentadora, Beatriz Archidona, para que el debate fluyera.

Galdeano interrumpió a los contertulios una y otra vez. Lo hizo mientras Olga Moreno contaba que ella había visto a Sofía muy interesada en Logan.

“¡Las estupideces que estás hablando!”, soltó visiblemente cabreada. Al escucharla, Santi Acosta se le echó encima para pedirle que respetara los turnos de palabra, y ella, lejos de hacerle caso, se rebeló contra la dirección: “No me da la gana escuchar lo que está diciendo esta señora”.

En este punto, el presentador endureció el tono para hacerle una advertencia. “Maite, si pretendes boicotearnos, te voy a invitar a salir del plató. No digas eso, por favor”, le dijo a la tertuliana, que en esta ocasión sí cerró la boca para que sus compañeros pudieran hacer sus exposiciones.