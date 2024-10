María Lapiedra destapa su montaje con Kiko Hernández en 'Sálvame' y desvela el dinero de su máximo caché en TV

María Lapiedra ha visitado esta semana Querido hater, el podcast de Malbert en Podimo. Durante su entrevista, la que fuese personaje del desaparecido universo de Sálvame ha hecho un repaso a toda su trayectoria, recordando uno de los capítulos más polémicos de la historia del programa de corazón de Telecinco.

Sucedió en los comienzos del formato en 2009, cuando nació como un late night para debatir sobre las galas del Supervivientes de aquel año. Un espacio popularmente conocido como Sálvame Golfo que luego daría el salto a las tardes, donde permanecería con éxito en antena durante los siguientes 14 años.

En una de sus primeras noches, Kiko Hernández dejó a la audiencia en shock al arrancarle el vestido a María Lapiedra, dejándola desnuda ante las cámaras del programa. Antes, el tertuliano había hecho algo similar con Yola Berrocal y con El Dioni, al que arrebató en directo su peluquín. María Lapidra ha aprovechado la ocasión para desvelar cómo se fraguó aquel grotesco momento televisivo.

María Lapiedra recuerda sus inicios en 'Sálvame'

“Eso estaba pactado”, empezó desvelando la exmujer de Gustavo González. “Me dijeron: Te pagamos tanto si tú haces ver que eres azafata y vas poniendo agua. Y entonces Kiko Hernández dirá: 'Ay, hace mucho calor ¿no?'. Y yo diría: 'Ay, sí, mucho calor'. Y entonces dicen: 'Te daremos un vestido que aquí tendrá velcro y te lo quitará'. Era el primer programa de Sálvame y querían mucha audiencia... Y al final la tuvieron”, rememoró Lapiedra.

Malbert le preguntó entonces si se había sentido utilizada: “En ese momento no, porque como era mi sustento, vivía de hacer stripteases”, reconoció. “Ahora una cosa así no se haría, ni en tele ni en ningún lado. Parece que la cosa ya va mejor ¿sabes?”, celebró la invitada.

“Fuiste inteligente, porque tú tonta no eres, aunque te lo hayan querido pintar. ¿Quién es más tonto, el que se deja utilizar o la lista que viene de tontita y se lo lleva calentito?”, planteó el presentador. “Eso es lo que le decía a mi repre: 'Tú pide mucho, tú pide mucho, que yo me desnudo'”, afirmó entre risas, desvelando el mayor caché que llegó a recibir en televisión. “¿Por un programa? 15.000 o 20.000 euros. Yo me hacía la tonta porque seguía el juego. Si me pongo seria ya no me van a llamar más, pues para seguir el juego y seguir en televisión hay que hacerles caso y hacer show”, sentenció.