Lydia Lozano dice que rechazó un “cheque en blanco” de 'Supervivientes' y revela lo que Vasile le “pidió de rodillas”

Lydia Lozano está de estreno. La colaboradora de Ni que fuéramos Shhh ha lanzado ya La venganza de la llorona, libro en el que la periodista comparte algunas de sus memorias con el público. En el marco de la promoción de esta publicación, la tertuliana ha revelado algunos datos desconocidos sobre su trayectoria personal y profesional. Entre ellos, el motivo por el que nunca ha llegado a participar en realities, a pesar de haber recibido ofertas para participar en algunos de los más famosos de Telecinco, como Supervivientes.

“Yo he escrito este libro porque peyorativamente me decían: 'Mírala, otra vez llorando, qué pesada la llorona, y ahora bailará un 'chuminero'”, explicó Lozano a María Patiño en programa de Canal Quickie y Ten que ha recuperado el espíritu de Sálvame. El formato se ha volcado en los últimos días con Lydia, ayudándole a la hora de publicitar este lanzamiento. “Es la venganza a todos los que se han reído de mis lloros”, reivindicó.

En su libro, la canaria ha abordado también de su reticencia a participar en otros programas de Mediaset, más allá de Sálvame. Para ello, ha recordado su paso por Sálvame Okupa, formato fugaz que impulsó Telecinco en la Semana Santa de 2019, con algunos de los rostros del espacio de corazón 'okupando' la casa de Guadalix de la Sierra tras el final de la primera edición de GH Dúo.

Lydia Lozano rechazó ir a 'Supervivientes'

Lozano, que quedó en segunda posición sólo por detrás de Víctor Sandoval, ha desvelado la insistencia de la cúpula de Mediaset para que aceptase formar parte de aquel proyecto: “Paolo Vasile me lo pidió de rodillas de manera literal y solo duraba cuatro días el formato”, ha asegurado en sus memorias, añadiendo otras propuestas que le hizo el grupo, como concursar en Supervivientes.

“A pesar de que soy una apasionada de este 'reality' y me pusieron sobre la mesa un cheque en blanco, siempre he tenido claro que lo mío es verlo desde el plató o a través de la pantalla del televisor, como hago ahora”, justifica la periodista, que desvela la disposición de la cadena para desembolsar una cantidad de dinero desorbitada con tal de que pusiera rumbo a los Cayos Cochinos.

“Si he dicho que no, y mil veces no, es porque, en el fondo, soy consciente de que si lo hiciera podría destrozar a mi familia”, señala Lydia Lozano, que estos días dejaba entrever su interés por visitar La Revuelta de Broncano, aprovechando que es rostro de La 1 por su colaboración en Mañaneros. “Me llamó Broncano dos veces cuando estaba en Movistar, pero no era el momento de ir”, reveló, añadiendo que estaría dispuesta a acudir ahora aprovechando la promoción de su libro.