Marta Riesco amenaza con dejar 'Ni que fuéramos', y el programa responde por su polémica recreación

Que Marta Riesco no participara este viernes en la tertulia de Ni que fuéramos Shhh no impidió que su nombre saliera a relucir durante la emisión del programa. Sin embargo, a la reportera no le hizo ninguna gracia el trato que recibió por parte de sus compañeros.

En un momento dado se habló del supuesto romance que Marta vivió con otra chica en Cantora, casa de Isabel Pantoja, un episodio que fue contado por la sobrina de la cantante hace un par de años en Sálvame.

Riesco demandó a Anabel Pantoja por hacer semejantes declaraciones en público, de ahí que la periodista se muestre muy cautelosa al hablar de esta polémica que todavía está en manos del juez. Por eso le ha molestado que sus compañeros de Ni que fuéramos se tomen a “cachondeo” todo este asunto.

Ayer, durante el programa, varios de los tertulianos recrearon cómo se habría producido aquella supuesta escena subida de tono entre Marta y su acompañante. En una de las reacreaciones, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval fingieron que mantenían relaciones sexuales.

Al ver la disparatada escena, Riesco reaccionó de inmediato desde las redes sociales: “Solo quiero decir que lo que se está diciendo en el programa en el que trabajo en Canal Quickie es absolutamente falso”, escribió en X antes de amenazar con “dejar el programa para siempre” si continuaba el “cachondeo” con “algo que está pendiente de juicio”.

Riesco fue a más y lanzó una advertencia contra Javier de Hoyos (también colaborador del programa) y Kiko Matamoros: “O rectifican o se sentarán en un juzgado”.

De Hoyos y Matamoros recogieron el guante antes de que terminara el programa: “Sabemos que Marta está dentro de un proceso judicial y hay ciertas cosas que no le viene bien que se recreen. Marta, eres nuestra compañera y te queremos muchísimo. No vamos a recrear cosas, lo vamos a dejar aquí”, dijo mirando a cámara.

Matamoros, en cambio, fue menos comprensivo con la reportera. “Somos profesionales de esto y, si no tenemos sentido del humor, nos podemos dedicar a otra cosa. Nadie nos obliga ni a venir aquí, ni a participar de esto. Todo el mundo entiende que lo que hemos hecho es una broma, y el que no entienda que esto ha sido un sketch, el problema lo tiene él”, consideró.

Al escuchar estas reacciones, Marta Riesco volvió a la carga: “¿Y esta es la rectificación de Ni que fuéramos? Qué vergüenza”, exclamó en su perfil de X, desde el que también pidió a Matamoros que, si quiere hacer comedia con cualquier tema, elija hacerlo con los temas judiciales que le afectan a él mismo.