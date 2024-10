María Patiño se deja querer por 'El Hormiguero' tras insinuar en 'La Revuelta' que rechazaron “otra oferta”

Nada más hacer su entrada triunfal junto a María Patiño en el plató de La Revuelta, Belén Esteban realizó el siguiente comentario a David Broncano: “Te voy a decir una cosa: nos han hecho otra oferta, no voy a decir de quién, pero, ¿sabes qué? Te hemos elegido a ti. ¿Sabes por qué? Por el cariño me has tenido siempre”. Aunque no llegaba a decir su nombre, por contexto parecía evidente que se estuviera refiriendo a El Hormiguero.

A la tarde siguiente, Ni que fuéramos Shhh se ha centrado, especialmente durante su primera hora, en celebrar el éxito de audiencia del formato de La 1 al que visitaron. Aunque, entre vítores, Patiño ha lanzado un mensaje al programa de Antena 3.

Tras destacar el éxito de La Revuelta en la noche del miércoles 2, Patiño aludió, y aduló, a la competencia de El Hormiguero, ofreciéndose a acudir en otra ocasión. “Pablo Motos: ningún problema”.

Por si quedaba alguna duda, la presentadora declaró su predisposición sino la de sus compañeros. Por su frase, incluso, parecería que estaba tanteando la capacidad de que el universo Sálvame estuviera presente en los dos formatos del access prime time sin repetir caras: “Vamos, mira todos los que podríamos ir. Podría ir cualquiera o todos”. Y añadió que, por su parte estaría “encantada” de ir.

Lamenta que “estén dando leña” a Motos

Acto seguido, cuestionó los comentarios críticos contra el espacio de 7yacción: “Es que me toca las narices que aprovechando la audiencia, que es verdad que fue buena, ahora estén dando leña a un hombre que ha tenido éxitos durante 19 años. Vamos, te lo prometo, no hay ningún problema”.

Y, para reiterar su buena disposición a ejercer de invitada en un hipotético futuro, bromeó y recalcó que “aquí puede presentar cualquiera”. Este comentario se debe a la ausencia de Patiño y Esteban de Ni que fuéramos en la tarde del miércoles para poder participar en la grabación de La Revuelta, que se realiza a las 17:00 horas.

Hay que recordar que La Revuelta consiguió este miércoles su victoria con más comodidad sobre El Hormiguero. El programa de David Broncano, que el martes ganó por solo una décima al de Pablo Motos en franja de competencia, venció a su máximo rival por 6.2 puntos y 834.000 espectadores de diferencia en su tramo coincidente (de 21:55 a 22:52 horas). Hasta ahora, su mayor ventaja era de 4.4 puntos (16 de septiembre), mientras que la mayor distancia entre ambos formatos la consiguió El Hormiguero el primer día de batalla (+5.3 puntos con la visita de Victoria Federica).