Carmen Lomana rectifica su opinión tras acudir a 'La Revuelta': de “vergüenza” y “teatrillo”, a “un puntazo” y “divertido”

El plató de La Revuelta se convirtió este miércoles en una suerte de 'camarote de los hermanos Marx', con imprevisibles apariciones, entradas y salidas del teatro en el que se realiza cada día el programa de TVE que mantuvieron a la audiencia pegada a la pantalla. Además de la filtrada entrevista a María Patiño y Belén Esteban, marcada por sus pullas a Mediaset; y la irrupción sorpresa de Ana Mena, con morbo por su visita el día anterior a El Hormiguero; los espectadores alucinaron con la presencia entre el público de Carmen Lomana, que acudió al show de La 1 tan solo unos meses después de criticar duramente el fichaje de David Broncano por la cadena pública.

La empresaria y tertuliana televisiva se dejó ver entre los asistentes, acompañada -para más inri- de Patricia Donoso, exconcursante de Supervivientes 2023, en el momento en el que Ana Mena entró por la platea del recinto. La cantante malagueña, maleta de viaje en mano, vio a la socialité en su butaca y no dudó en pararse a saludarla en su camino hacia el escenario. Sin embargo, tanto Broncano como sus compañeros pasaron el momento por alto, obviando la comparecencia de Lomana en el lugar durante toda la noche. Tan solo Belén Esteban hizo mención al respecto, tal y como le hizo saber a María Patiño desde el sofá: “Mira la Lomana”, le susurró al oído instantes antes de la conclusión del programa.

Enseguida, muchos espectadores de TVE se lanzaron a las redes sociales a comentar la asistencia de Lomana a La Revuelta, recordando algunos usuarios los ataques que la colaboradora de DCorazón lanzó contra la televisión pública en la que trabaja por el salto de La Resistencia de Movistar Plus+ a La 1. El pasado mes de abril, ante los micrófonos de COPE, Carmen Lomana aseguró que le parecía “una vergüenza” la inversión que RTVE -según su testimonio, por orden del Gobierno de Pedro Sánchez- iba a hacer por el fichaje de David Broncano. Una opinión algo diferente a la expresada ahora, tras su visita como público al espectáculo.

Carmen Lomana rectifica tras sus críticas a TVE por Broncano

“He querido conocer La Revuelta y tener opinión por mí misma. Sociológicamente es un puntazo. Diferente, surrealista y divertido. Otro lenguaje, otro estilo. Lo pasé bien y me envolvió el ambiente. Encontrar a Ana Mena fue una sorpresa fantástica”, ha expresado Lomana en la red social X en respuesta a un internauta que recordó sus declaraciones.

Este giro de Lomana llega seis meses después de que criticase el salto de Broncano a la pública: “Estoy indignada con cómo el Gobierno ha manipulado con Broncano y ha exigido que pongan a Broncano en TVE para fastidiar a El Hormiguero, así de claro, quitando quince minutos del telediario”, empezó diciendo en COPE la empresaria, que definió a La Resistencia como “una cosa como de risas en un teatrillo de Madrid que tampoco tenía tanta audiencia”.

La leonesa se sumó a las desvirtuadas consideraciones sobre el presupuesto que TVE iba a invertir por el cómico y su formato, en unas cifras que desde verTele aclaramos en este otro artículo: "Es un disparate porque lo pagamos nosotros. Televisión Española es pública, a lo mejor me la estoy jugando, porque trabajo ahí, pero lo critico como lo hace casi todo el mundo que trabaja en la casa”, declaró.

“Es una vergüenza, TVE es de los sitios que peor pagan y ni siquiera te envían un coche a buscarte y tienes que pagarte tú el taxi. Probablemente, cuando vaya mañana me dirán que no vuelva más, pero me da lo mismo”, sentenció la todavía hoy tertuliana de Jordi González y Anne Igartiburu en el DCorazón de La 1.