Broncano completó el juego con Ana Mena de invitada, 24 horas después de ir a 'El Hormiguero': “¿Te queda diversión?”

La Revuelta vivió este miércoles 2 de octubre uno de esos programas que se recuerdan durante un largo tiempo. Y no sólo por la comentada visita de Belén Esteban y María Patiño en los minutos finales, sino porque se completó el 'juego' televisivo que David Broncano y su equipo habían propuesto a Ana Mena un día antes con motivo de su entrevista en El Hormiguero y que la cantante abrazó con humor y predisposición.

Desde que arrancó su nueva etapa en TVE, Broncano no ha tenido reparos a la hora de bromear sobre el nivel de los invitados en su programa y en el de la competencia, comparándose con Pablo Motos -como ya hacía también en la etapa de La Resistencia- y saliendo 'a perder' cada vez que hacía alusión a la presencia de alguna estrella en Antena 3. Algo que también realizó el pasado martes, cuando todo el público de La Revuelta se puso a corear a la cantante Ana Mena mientras ella estaba acudiendo como entrevistada a El Hormiguero a la misma hora.

Todo esto surgió por Carlos, un fan de la artista que según el presentador de La 1 se persona cada tarde en las puertas del Teatro Príncipe de Gran Vía con la ilusión de verla. Este 1 de octubre hizo lo mismo, a pesar de que había sido anunciada previamente como la invitada principal de Pablo Motos. Y eso le dio a Broncano y los suyos para iniciar un juego que se completó sólo 24 horas después, este miércoles día 2 en el access prime time de TVE.

El presentador de La Revuelta invitó al seguidor a entrar como público al programa del martes, pero este le dijo que no lo haría hasta que la invitada no fuese Ana Mena. Con ese reto sobre la mesa, el cómico aprovechó la entrevista al coordinador de invitados para preguntarle cómo iban las negociaciones para llevarla otro día allí: “En El Hormiguero está Ana Mena, y aquí la persona que no ha conseguido traerla”, bromeó con su compañero Fernando Delgado, al que instó a transmitir una nueva petición al equipo de la cantante: “Que venga mañana y avisamos al loco de fuera”.

Ana Mena, de 'El Hormiguero' a 'La Revuelta'

Y dicho y hecho. Lo que parecía que iba a quedar como una broma más del programa, que ya había tirado de ironía cuando El Hormiguero tuvo a Lamine Yamal y en La 1 deslizaron que habían lanzado una invitación al padre del futbolista, se hizo realidad y Ana Mena apareció el miércoles 2 de octubre por la puerta del teatro donde se realiza La Revuelta.

Primero, Broncano y Jorge Ponce invitaron al fan de Ana Mena a entrar por fin en la grabación. La sorpresa llegó instantes después, cuando la malagueña apareció en TVE maleta en mano, y asegurando que había perdido un AVE para poder cumplir su compromiso con Broncano.

“Siendo Televisión Española estamos obligados a cumplir con lo que nos pide la gente por la calle. Ha pasado un día entero, se han hecho unas llamadas y ahora en La Revuelta está Ana Mena”, anunció el presentador. Su invitada entró por el patio de butacas, donde estaba como público Carmen Lomana, cargada con varias bolsas de chucherías para regalárselas a los asistentes. “Ya he perdido el AVE, he tenido que comprar otro para después”, dijo.

“¿Te sigue quedando diversión de ayer, tras divertirte ayer?”, bromeó Broncano, antes de pasar a contar cómo se había fraguado esta visita 24 horas después a La 1. La cantante aseguró que tras asistir como invitada a El Hormiguero, una vez en su casa, se encontró con mensajes en redes sociales sobre lo que había ocurrido con su fan en La Revuelta y cambió su plan de viaje a Valencia, donde tenía que desplazarse para rodar una película.

“Primer día que viene alguien que ha estado en El Hormiguero el día anterior. ¿Crees que Pablo [Motos] habrá llevado hoy a los alpinistas que vinieron ayer aquí?”, bromeó el presentador, que ya cambió de tercio y entrevistó con normalidad a su invitada.

Como ya hemos analizado en este otro artículo, el resultado en audiencias de este juego televisivo fue del todo llamativo: tras ganar por la mínima el martes a El Hormiguero precisamente con Ana Mena en Antena 3, La Revuelta consiguió este miércoles su victoria más holgada teniendo a la cantante en su programa.