El coordinador de invitados de 'La Revuelta' desveló a tres invitados que podrían acudir: “Viene mandanga gorda”

Este martes, David Broncano sentó en el sofá de La Revuelta a Fernando Delgado, el coordinador de invitados del programa. Lo hacía por seguir una broma interna que desveló en público: “Ayer a las 19 de la tarde no había invitado para hoy y te dije que si no había alguien te entrevistaba a ti”.

Aunque Delgado sí consiguió que acudieran Iker y Eneko Pou, dos de los alpinistas más destacados y reconocidos a nivel internacional, el presentador quiso “hacer análisis interno” con el responsable de los invitados de este primer mes, en el que un día se llegaron a quedar sin entrevistado horas antes.

“Fácilmente llevamos casi un mes, el 80% de los días, con los invitados que se cierran el mismo día por la mañana”, desvelaba el presentador. A lo que el coordinador aclaraba: “Estos primeros programas han sido una travesía un poco loca. El trabajo de coordinador de invitados es muy duro a veces, porque hay que llamar a gente, para que venga”, decía entre risas.

Broncano le pedía que adelantara algunos nombres que acudirían en las próximas semanas, pero sin concretar el día: “Estamos hablando con Isabel Allende, porque tenemos la intención de apostar por la cultura. También Oasis pero ahora nos los van a intentar quitar”, lamentó al hacer públicas sus intenciones.

Para acabar añadiendo que tienen “a Mariano Rajoy bastante cerca, no está hecho pero lo último que me han dicho es que estaba a un 50%”. Una afirmación que provocaba la risas entre los presentes y dejaba en el aire si los nombres mencionados eran reales o no.

Delgado también aseguró que estaba hablando a diario con el equipo de Ana Mena - que en ese momento estaba siendo entrevistada por Pablo Motos en El Hormiguero- y que intentaban que acudiera al programa. Broncano le pidió ver los mensajes del coordinador con los representantes de la cantante y lo confirmó.

Finalmente, Delgado sí subrayaba lo siguiente: “Si ves cómo está el calendario de octubre viene mandanga gorda de invitados en La Revuelta”.