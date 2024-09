Yolanda Ramos aclaró a Broncano su no aparición en 'Babylon': “Nunca llegué a un acuerdo. Se anunció falsamente”

Este lunes, Yolanda Ramos acudió por primera vez a La Revuelta, convirtiéndose ella misma en la definición perfecta del título del programa. Protagonizando una de las entrevistas más divertidas, imprevisibles y “caóticas” - como definió el propio David Broncano-.

La invitada llegó pidiendo al presentador que le regalara una aspiradora, él la sorprendió con una placa que habían puesto en el sofá con su nombre, ella confesó no saber que acudía para promocionar una película y hasta acabó haciéndose la entrevista a ella misma, en uno de los momentos más desternillantes que se recuerdan.

Broncano le propuso hacer un “solo de preguntas” (igual que se hacen “solos” de instrumentos“) y ella aceptó. Así, Ramos se llegó a preguntar cómo está ”tan delgada y tan buena“, si sabía que ”impactaba más en persona“ y ”qué pasó en Babylon Show“ con su fichaje. Todo respondiéndose ella misma, ante las risas del público y de un Broncano al que hasta le faltaba el aire para respirar.

Eso sí, sobre el anuncio que hizo el ya extinto programa de Carlos Latre en Telecinco, en el que ella aparecía como colaboradora, pero nunca se le llegó a ver, Ramos aclaró lo que ocurrió: “Se me anunció en la rueda de prensa, es curioso porque nunca llegué a un acuerdo con él, y nunca iba a ir a ese programa. Se anunció falsamente”, desveló.

Pasado el tema, la actriz también respondió a las preguntas clásicas. Sobre el sexo aseguró que no tenía, como el dinero: “No estoy forrada porque me lo lleva todo Hacienda”. Y sobre si es más machista o racista: “Creo que ninguna de las dos cosas o quizá lo sea más de lo que me creo, por eso siempre necesitamos a alguien que nos marque nuestros límites y los de los demás”.

Antes de despedirse, Ramos quiso transmitir a Broncano su satisfacción por el funcionamiento de La Revuelta: “Me parecías un tío muy moderno y me apetecía mucho venir (...) Me alegro tanto de tu éxito, estoy tan contenta de que TVE ya es hora de que... en fin” y lo dejó ahí.

Para acabar marchándose, con un guiño al presentador: “Creo que nos estamos enamorando, te lo digo... no serías el primero y lo pasáis mal”, aseguró entre risas.