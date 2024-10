Rubén Ochandiano señala a la productora de 'MasterChef Celebrity' por cortar una parte de su abandono en TVE

La gala 4 de MasterChef Celebrity 9 estuvo marcada, por un lado, por la expulsión de su concursante más mediática, Cristina Cifuentes, que con todo tendrá oportunidad de regresar, y por otro, por la decisión de Rubén Ochandiano de abandonar voluntariamente la competición antes de que los jueces dieran el veredicto sobre el siguiente expulsado de la edición.

Sin embargo, lo que se vio no es todo lo que ocurrió ni lo que dijo el actor, que se ha quejado públicamente a través de redes sociales. Ochandiano apunta directamente a la CEO de Shine Iberia, Macarena Rey, sobre una omisión en el montaje del talent show.

Pongámoslo en antecedentes: con Itziar Miranda y Pocholo Martínez-Bordiú jugándose la continuidad con Ochandiano, como los tres peores de la prueba de eliminación, el actor de filmes como Todos arderán y Daniela Forever tomaba la palabra antes de que los jueces deliberaran: “Yo quiero decir una cosa. Me voy a ir yo porque he dejado de pasármelo bien. Quiero quedarme con lo más rico y prefiero marcharme. Estoy seguro. Estoy bien y tranquilo. Lo estoy sintiendo así y con todo el respeto y el cariño hacia el programa”, les explicaba a los jueces. Y añadía, ya durante la charla posterior con Pepe Rodríguez: “El cuerpo me ha reaccionado así. Me lo he pasado muy bien de jugar con mis compañeros. Pero siento que no he acabado de entrar en el programa. Prefiero quedarme con la sensación de cariño y gratitud, y tener un buen recuerdo del asunto”.

La alusión directa a Macarena Rey

De acuerdo al propio Ochandiano, que en la misma entrevista final con Rodríguez se declaraba fan de MasterChef, hubo una declaración que no se incluyó. “Al editar el programa de anoche a Macarena Rey se le olvidó incluir una frase que repetí hasta en dos ocasiones”, indica, antes de revelar una frase de la que parece inferirse un tono crítico con el formato.

“Me voy porque ha llegado un punto en que me resulta imposible respetarme a mí mismo y respetar la dinámica del programa”, escribe. “Me parece justo incorporarla al relato”.

Ochandiano no estuvo en la presentación en Vitoria

Desde la productora ya han respondido a este comentario. “Nos remitimos 100% a lo que se vio en el programa”, comunican en declaraciones a Bluper.

Casualidad o no, cabe indicar que Ochandiano no estuvo presente en la presentación ante la prensa de la novena edición de MasterChef Celebrity en Vitoria. Tampoco lo estuvo Francis Lorenzo, aunque en su caso sí se advirtió su ausencia y explicó que no había podido acudir junto a sus compañeros. En el caso de Ochandiano, se obvió que faltara.

Cabe decir que el abandono de Ochandiano, como enfatizaba Rodríguez, es el primero que se produce, como tal, justo en el momento en el que los jueces van a nombrar al expulsado o expulsada de la entrega. Ahora bien, no es el único que ha decidido tomar la decisión de dejar el concurso: la primera en hacerlo en el Celebrity fue María del Monte, y más adelante siguió el mismo camino Verónica Forqué, en una emisión que se vio poco antes de su fallecimiento. También la última edición anónima estuvo marcada por la salida voluntaria de Tamara.